Опасност от наводнения в Симитли. Властите следят нивото на язовир Студена

От язовир „Студена" не трябва да се изпуска вода повече, отколкото е предвидено, до евентуално преливане има 40 см. Това каза пред журналисти премиерът Росен Желязков, който е в района на Симитли заради усложнената обстановка от валежите. Той разпореди денонощно наблюдение на нивото на река Струма и близките до нея водоеми.

В Симитли се наложи спешно възстановяване на диги по един от притоците на Струма – Градевска река.

По данни на Министерството на околната среда и водите язовир „Студена" има възможност да поеме още 1 милион кубика. Има предвиждане за утре да започне изпускане на язовира с 0,8 кубика.

Премиерът Желязков нареди изпускането на вода от язовира, в случай че такова се наложи, да се извършва след съгласуване между всички институции.

Положението по поречието на река Градевска в района на Симитли е овладяно, започнало е аварийно възстановяване на няколко компрометирани участъка от дигата по реката, които са поддали под напора на придошлата заради проливните дъждове вода. И в момента дейностите продължават, за да бъде предотвратено наводняването на над 25 къщи, които се намират в ниските части на Симитли, близо до реката.

„От вчера започнахме спешни аварийно-възстановителни дейности по дигата, защото беше застрашена от скъсване. С цел недопускане заливането на къщи и застрашаването на живота и здравето на населението предприехме спешни мерки“, каза изпълнителният директор на „Напоителни системи“ Снежина Динева.

Областният управител на Благоевград Георги Динев докладва на премиера, че е сформиран кризисен щаб, в който участват всички отговорни институции и местните власти.