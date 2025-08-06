Ограничават потреблението на вода в три русенски села

Потреблението на вода в три населени места в област Русе ще бъде ограничено, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов.

Съществуващите водоизточници, които захранват селата Босилковци, Пейчиново и Брестовица пресъхват и затова се препоръчват ограничения във водоползването, съобщи пред БТА специалистът по комуникации във „Водоснабдяване и канализация“ (ВиК) ООД – Русе Невена Ганчева.

Тя уточни, че предложения за това са изпратени до Община Бяла, в която се намират селата Босилковци и Пейчиново, и до Община Борово, на територията на която е село Брестовица.

Кметът на Бяла Димитър Славов вече е издал заповед, че считано от 1 август през летния и есенния сезон на 2025 година забранява използването на питейна вода за напояване, поливане на зелени площи, миене на улици, моторни превозни средства, балкони, пълнене на басейни, пране на килими и други подобни дейности на територията на селата Босилковци и Пейчиново. При установено неспазване на забраната, съответните нарушители ще носят административнонаказателна отговорност по Закона за водите, се посочва още в заповедта на Славов.

Колегата му от Борово Валентин Панайотов каза, че също е подготвил подобна заповед:

„В Брестовица живеят около 100 души и вярвам, че ще срещнем разбиране от хората. Загубите там са големи. С едно подаване от около 300 кубика вода на ден излизат 100. Затова успяхме да убедим строителите още през следващата седмица да започнем цялостен ремонт на водопроводната мрежа, въпреки че все още не е осигурено финансирането за целта. Във Волово, което се намира в близост, също имаше проблеми, но там се осигурили необходимото водоподаване."

Част от водопроводната мрежа в региона е силно амортизирана. Изградена е от азбесто-циментови тръби и съответно загубите по нея са много високи. В Пейчиново и Брестовица те достигат 84%, а в Босилковци около 79%, уточниха от Областната администрация в Русе.

Драгомир Драганов заяви, че при необходимост могат да се включат допълнителни водоизточници, които да гарантират захранването с вода в най-проблемните участъци.

Към момента дренажът „Малък тетарлък“ в Босилковци е напълно пресъхнал, а този на „Голям тетарлък“ е чувствително намалял, както и на шахтовия и тръбния кладенец при помпена станция „Пейчиново“.

Сходна е и ситуацията в Брестовица. Там дебитът на дренажите „Трите чешми“ и „Соук бунар“, а също и на шахтовия кладенец в село Волово са значително намалели.