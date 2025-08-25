Очаква се забраната за мобилни телефони в училищата да стане факт през ноември

Вероятно през ноември ще влезе в сила забраната за използване на мобилни телефони от учениците в училище, прогнозира министърът на образованието Красимир Вълчев пред журналисти в Бургас, цитиран от БТА.

Забраната се въвежда с промени в закон, чието гласуване от Народното събрание предстои.

"В Закона за предучилищно и училищно образование, който сме предложили за изменение в Народното събрание, се съдържат над 20 различни изменения. Очаква се те да влязат в сила по различно време. За езиковата миграция например ще трябва да разработим програми. Вероятно още през ноември ще влезе забраната за ползване на мобилни телефони от учениците в училище", коментира Вълчев.

Министърът допълни, че в изпита по математика след 7. и след 10. клас в Националното външно оценяване ще има малко задачи - осем в седми и шест в десети клас. Те ще включат познаване на основни базови понятия от природните науки.

"Това ще продължи да бъде изпит по математика, доколкото ще бъде изпит от изцяло математически задачи, но една част от тях ще изискват прилагане на знания от природните науки. Нищо повече от това, което има в учебните програми. Няма да се изисква да знаят формули и да заучават понятия, а само да решат практически задачи", каза Вълчев.

Шефът на МОН изтъкна, че ще настоява заплащането на служителите в регионалните управления да се увеличи, защото през последните години то е изостанало в сравнение с това на учителите.