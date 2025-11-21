Образователният министър: Няма да сливаме висши училища, предлагаме консорциуми

Нямаме намерение да закриваме или да сливаме нито едно държавно висше училище, а при частните - до голяма степен инициативата е тяхна. Дали ще оцелеят на пазара някои висши училища е друг въпрос. Не сме говорили за сливане на висши училища, но при следващи промени в Закона за висшето образование (ЗВО) ще предложим създаването на т.нар. консорциуми или сдружения от висши училища - това го има в другите страни, обяви образователният министър Красимир Велчев след представянето на новото издание на Рейтинговата система на висшите училища.

По думите му те ще могат да се обединят при запазване на тяхната самостоятелност и ще могат да споделят ресурси, не само материална база, а и включително да имат общи катедри.

„Включването в тези консорциуми, когато стигнем до приемане на промени на ЗВО, ще бъде изцяло доброволно и на принципа на споделяне на ресурси, с изцяло запазване на самостоятелността и на академичните им органи. И тази тема със сливането на висши училища не стои. Факт е, че имаме и няколко висши училища, които в миналото са били по-малки, виждам, че са и по-малко конкурентни. Защото, когато говорим за Висшето строително училище, при условие, че в София имаме Университет за архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), той е много повече конкурентен и студентите имат повече преподаватели, и с много по-добра репутация. УАСГ е едно от висшите ни училища с най-висока оценка за качество и реализация, и с най-висок ръст на финансирането в последните години. Ако се погледнат висшите училища по ръст на финансирането, то УАСГ е едно от най-добре стоящите и едно от най-добре финансираните висши училища“, обясни министърът.

Той допълни, че, за съжаление сме в ситуация на недостиг на кадри във всички сфери, тъй като годишно се пенсионират над 100 000 души, а младите хора, които ги заместват, са едва 60 000. Най-болезнен е този недостиг в индустриите, търсят се и технически кадри, и затова насърчаваме техническото образование, природо-математическото и аграрното образование.

В медицината има достатъчно търсене на висше образование, но проблемът е, че 25 процента от завършилите „Медицина“ отиват в чужбина. Затова през тази година Вълчев е предложил приемът да бъде обвързан с договори за реализация в български лечебни заведения. Добрата новина е, че този прием се е осъществил. В следващите години ще вървим към увеличаване на процента на този прием, съобщи образователният министър.

"Имаме проблем с недостига на учители по математика, физика, химия, информационни технологии и продължаваме да насърчаваме само тези специалности в направлението „Педагогика на обучението по...“. Продължаваме да имаме недостиг и на ресурсни учители и това е специалност, която отделно ще стимулираме, обясни още Вълчев.

По думите му положителна новина е, че има увеличение на приема за медицински сестри и от тази година специалността е защитена.

Петнадесетото издание на рейтинговата система сравнява представянето на 51 акредитирани висши училища в България в рамките на 52 професионални направления. Тя използва 52 индикатора - от качеството на обучението и научната дейност, до реализацията на завършилите и размера на доходите им след дипломирането, и обратната връзка на студентите. Тази година за първи път е включен и индикатор, измерващ оценката на студентите за посещаемостта на лекциите и упражненията.