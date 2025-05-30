„Оборище дарява“: Третото издание на кампанията в подкрепа на щастливото детство започва

С настъпването на най-детския месец в годината – юни – фондация „За Нашите Деца“ дава начало на третото издание на кампанията „Оборище дарява“ – инициатива, която за пореден път събира социално отговорни бизнеси от район „Оборище“ около каузата за щастливо и сигурно детство за всяко дете.
След два успешни сезона, през които стотици хора и десетки обекти подкрепиха усилията ни, кампанията се завръща с още по-голям размах. Ресторанти, пекарни, магазини, зали, салони, арт пространства и други локации с голямо сърце за пореден път отварят врати не само за клиенти, но и за надежда.
Визията на инициативата е създадена от художничката Нанда Ментешева, чийто стил улавя точно това, което стои в основата на кампанията – топлина, грижа и мечти, които заслужават шанс.
„Оборище дарява“ има за цел не просто да събира средства, а да събира съмишленици. Чрез кампанията насочваме внимание към най-ранните години от живота на децата – онези, които са най-важни за тяхното развитие. Средствата, събрани чрез включените обекти, ще подкрепят напълно безвъзмездните услуги на фондация „За Нашите Деца“, сред които рехабилитация, логопедия, работа със специални педагози, психологическа и социална подкрепа, както и групи и обучения за родители.
„Това, което правим заедно с партньорите ни, показва, че промяната е възможна, когато се движим в една посока. Не става дума само за дарения – става дума за отношение, за общност, за това да не подминем, когато някой има нужда от подкрепа.“
Надграждаме доброто
През първото издание на „Оборище дарява“ 31 обекта се включиха в кампанията и помогнаха да бъдат събрани 25 000 лв. Само година по-късно, през 2024 г., инициативата набра почти 30 000 лв. с участието на 48 социално отговорни бизнеси. Благодарение на тези усилия, фондацията успя да подкрепи над 4000 деца и семейства и реализира близо 10 000 индивидуални дейности – от рехабилитация и логопедия до семейно консултиране, психологическа подкрепа и социализиращи инициативи.
„С всяка следваща година виждаме, че бизнесът има лице – лице с грижа и ангажираност. Радваме се, че тази кампания вече се превръща в традиция и все повече хора я припознават като своя.“
Пълният списък на участниците и детайли за кампанията можете да откриете тук: Detebg.org
Кампанията се осъществява с подкрепата на Булвест Принт, както и основната медийна подкрепа на Нова Броудкастинг Груп, БТА, БНР, OFFNews, Радио Фреш.
Защото когато „Оборище дарява“, повече деца получават шанс за щастливо начало.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Поредна катастрофа с АТВ: Мъж загина в Пловдив, блъсна се в гараж
Голям срив на Гугъл (ОБНОВЕНА)
Учителят, обвинен в педофилия, бил предупреждаван от училището, но продължил (допълнена)
Кошмар в Лисабон: Най-малко 15 загинали при катастрофа на легендарен фуникуляр (снимки)