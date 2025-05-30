„Оборище дарява“: Третото издание на кампанията в подкрепа на щастливото детство започва

С настъпването на най-детския месец в годината – юни – фондация „За Нашите Деца“ дава начало на третото издание на кампанията „Оборище дарява“ – инициатива, която за пореден път събира социално отговорни бизнеси от район „Оборище“ около каузата за щастливо и сигурно детство за всяко дете.

След два успешни сезона, през които стотици хора и десетки обекти подкрепиха усилията ни, кампанията се завръща с още по-голям размах. Ресторанти, пекарни, магазини, зали, салони, арт пространства и други локации с голямо сърце за пореден път отварят врати не само за клиенти, но и за надежда.

Визията на инициативата е създадена от художничката Нанда Ментешева, чийто стил улавя точно това, което стои в основата на кампанията – топлина, грижа и мечти, които заслужават шанс.

„Оборище дарява“ има за цел не просто да събира средства, а да събира съмишленици. Чрез кампанията насочваме внимание към най-ранните години от живота на децата – онези, които са най-важни за тяхното развитие. Средствата, събрани чрез включените обекти, ще подкрепят напълно безвъзмездните услуги на фондация „За Нашите Деца“, сред които рехабилитация, логопедия, работа със специални педагози, психологическа и социална подкрепа, както и групи и обучения за родители.

„Това, което правим заедно с партньорите ни, показва, че промяната е възможна, когато се движим в една посока. Не става дума само за дарения – става дума за отношение, за общност, за това да не подминем, когато някой има нужда от подкрепа.“

Надграждаме доброто

През първото издание на „Оборище дарява“ 31 обекта се включиха в кампанията и помогнаха да бъдат събрани 25 000 лв. Само година по-късно, през 2024 г., инициативата набра почти 30 000 лв. с участието на 48 социално отговорни бизнеси. Благодарение на тези усилия, фондацията успя да подкрепи над 4000 деца и семейства и реализира близо 10 000 индивидуални дейности – от рехабилитация и логопедия до семейно консултиране, психологическа подкрепа и социализиращи инициативи.

„С всяка следваща година виждаме, че бизнесът има лице – лице с грижа и ангажираност. Радваме се, че тази кампания вече се превръща в традиция и все повече хора я припознават като своя.“

Пълният списък на участниците и детайли за кампанията можете да откриете тук: Detebg.org

Кампанията се осъществява с подкрепата на Булвест Принт, както и основната медийна подкрепа на Нова Броудкастинг Груп, БТА, БНР, OFFNews, Радио Фреш.

Защото когато „Оборище дарява“, повече деца получават шанс за щастливо начало.