Облачно време, по върховете ще вали сняг

Облачността ще остане значителна над по-голямата част от страната и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър.

Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София – около 15°, според прогнозата на НИМХ.

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 2 градуса.

Облаци и превалявания и край морето. На брега термометрите ще се качат до 18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Утре облачността ще се задържи предимно значителна. Само на отделни места в Източна България и планините ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 13° и 18 градуса.