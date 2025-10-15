Ексклузивно Борисов поиска смяната на Киселова и ново правителство, Желязков отмени заседанието на МС

Облачно време, по върховете ще вали сняг

OFFNews 15 октомври 2025 в 06:18 76 0

Снимка БГНЕС/архив

Облачността ще остане значителна над по-голямата част от страната и на отделни места в Източна България и планините ще има валежи, по-значителни в Родопската област. Ще духа слаб северозападен, в Източна България североизточен вятър.

Максималните температури ще са между 14° и 19°, в София – около 15°, според прогнозата на НИМХ. 

В планините ще бъде предимно облачно и мъгливо. На места ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра от сняг. Ще духа слаб до умерен северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 9°, а на 2000 метра – около 2 градуса. 

Облаци и превалявания и край морето. На брега термометрите ще се качат до 18°, колкото е и температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. 

Утре облачността ще се задържи предимно значителна. Само на отделни места в Източна България и планините ще превали слаб дъжд. Минималните температури ще бъдат между 6° и 11°, а максималните - между 13° и 18 градуса. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    Няма коментари към тази новина !

     
    X

    Ивет Добромирова: Не съм сигурна дали Борисов вече може да свали собственото си правителство