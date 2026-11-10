Обявяването на карнавалното време в Габрово на 11 ноември се отменя

OFFNews 10 ноември 2026 в 18:15 1535 0

Снимка БГНЕС

Обявяването на карнавалното време в Габрово на 11 ноември се отменя. Това съобщиха за БТА от Община Габрово. Отмяната на инициативата е във връзка с обявения ден на национален траур в страната след инцидентите на магистрала „Тракия“.

От екипа на карнавалните инициативи изказват съболезнования на близките на жертвите.

БТА припомня, че петото годишно време в Габрово – карнавалното се обявява на специална церемония на 11 ноември от 11:11 ч.

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