Нов протест на 'Правосъдие за всеки' срещу СарафOFF и държавата на Пеевски и Борисов

Инициатива "Правосъдие за всеки" обяви нов протест срещу "мафиотската власт" в сряда, 5 ноември, от 18 часа пред Съдебната палата в София. Той ще е под наслов "САРАФOFF! Свобода и справедливост!". Планирано е демонстрацията да продължи 3 часа.

Организаторите посочват, че ще има и шествие до Орлов мост, но "това няма да е вечерна разходка, а маршът на свободните хора, които поне правят нещо за своята родина, докато други само си пият ракията по диваните и казват "как не се прави", но самите те нищо не правят!".

"Има ужасно много причини да бъдем там, за да защитим държавата си, нашата държава! Сарафов остава незаконен главен прокурор, ВСС също, Пеевски получи цялата власт без дори ДпС да влиза в управлението, почти всички важни постове в Съдебната власт и КПК се заемат от хора без мандат и в частен интерес", изтъкват от инициативата.

И добавят, че Конституционният съд продължава да мълчи и така косвено помага за политическото овладяване на Съдебната система.

"Кюлчета злато и много пари вече са достатъчни, за да си поръчате всичко в прокуратурата, както се установи от показанията на свидетеля Любена Павлова в съда. Избрани прокурори смачкват всяко сериозно разследване и прикриват огромни грабежи, но вкарват в ареста и държат с месеци опозиционни кметове и повдигат политически мотивирани обвинения", се казва още в съобщението.

Според ИПВ "един протест сега няма да свали заложническото правителство, нито ще получим оставката на Сарафов и Славчев в КПК, но ще покажем, че "жабата не е сварена", че има несъгласни, свободни и гневни хора, че гражданското общество е живо и ще се бори за държавата си, за свободата и демокрацията, за децата и бъдещето си, просто сме длъжни да сме на площадите пред сградите на мафиотската власт".