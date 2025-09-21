НОИ съветва да се пазят хартиените трудови книжки

Националният осигурителен институт съветва да се пазят трудовите книжки. От НОИ напомнят, че от 1 юни 2025 г. влезе в сила съществена промяна в реда за удостоверяване на трудовия стаж за всички осигурени лица.
Предвидено е от тази дата хартиената трудова книжка да бъде заменена от единни електронни трудови записи за работниците и служителите, като част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция по приходите. Така данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид.
Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.
Заради това НОИ препоръчва да се пазят до пенсиониране.
Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.
