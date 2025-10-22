НОИ: При преосвидетелстване инвалидната пенсия се изплаща от датата на заявлението

Съгласно Закона за здравето регионалните картотеки на медицинската експертиза следва да уведомяват служебно гражданите за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от четири месеца преди изтичане на определения в експертното решение на ТЕЛК или НЕЛК срок на трайно намалена работоспособност.
За да бъде гражданин преосвидетелстван, е необходимо да подаде заявление-декларация в съответната регионална картотека на медицинската експертиза. Това информират от пресцентъра на Националния осигурителен институт (НОИ).
С последните изменения и допълнения в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж важно значение придобива датата, на която е подадено заявлението-декларация за преосвидетелстване, съобщиха от ведомството.
Изплащането на инвалидната пенсия се продължава без прекъсване от датата, следваща тази, до която е била отпусната, когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено от лицето до датата, на която изтича срокът на последното действащо експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, по което е изплащана пенсията за инвалидност, съответно - добавката за чужда помощ.
Когато заявлението-декларация за преосвидетелстване е подадено след въпросната дата, изплащането на инвалидната пенсия, съответно - на добавката за чужда помощ, се възстановява от датата на преосвидетелстването.
Посочените промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж се отнасят за заявления-декларации за преосвидетелстване, подадени от лицата на 2 декември 2025 г. и след тази дата, посочиха още от НОИ.
През август от "Информационно обслужване" съобщиха, че пациентите с трайно намалена работоспособност вече могат да получават експертните решения от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) изцяло по електронен път.
