НОИ: Декларациите за българска пенсия в чужбина се подават до 31 декември

Получаващите българска пенсия лица, които живеят в държава, която не е член на Европейския съюз, и за която не се прилагат разпоредбите на международен договор или друго споразумение за социална сигурност, по която България е страна, трябва да подават декларация за продължаване получаването ѝ всяка календарна година в периода от 1 ноември до 31 декември.

Тази година лицата също трябва да представят т.нар. „декларация живот“, като срокът е до 31 декември 2025 г.

Документът трябва да е заверен от консулска служба или друг официален орган. Декларацията живот може да се подаде лично, в оригинал чрез пощенски оператор или чрез упълномощено лице. Възможно е подаване и по електронен път с квалифициран електронен подпис (КЕП) или с персонален идентификационен код (ПИК), издаден от Националния осигурителен институт или от Националната агенция за приходите.

Подробна информация по темата е публикувана в рубрика „Актуално“ на основната интернет страница на НОИ. От нея всички заинтересовани лица могат да научат повече за процедурата по подаване на декларация живот и да се запознаят с начините за представяне на документа.

Формуляр на декларацията на български и английски е наличен онлайн в рубрика „Формуляри‘, подрубрика „Формуляри на декларации за изплащане на българска пенсия – за държави, за които не се прилагат регламенти и международни договори“