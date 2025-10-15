НМД с 10 мерки за справяне с насилието между деца

Национална мрежа за децата (НМД) изпрати предложение до Народното събрание за 10 конкретни решения за справяне с насилието между деца.

У нас данни за насилие над и между деца се събират от над 9 институции. МОН събира данни за насилие в училищна среда. МВР и Прокуратурата – за престъпления срещу деца и престъпления, извършени от малолетни и непълнолетни. Агенцията за социално подпомагане събира данни за сигнали и открити случаи за насилие (макар да не отбелязва нито факторите за тях, нито тяхното развитие), пишат авторите на предложенията и подчертават, че това води до разпокъсани, несравняеми и често – противоречащи си данни.

В момента дори когато става дума за най-тежката възможна форма на насилие над деца – умишлено убийство - данните на институциите се разминават драматично – най-яркият пример са данните за 2020, където според НСИ те са 2, според МВР – 11, според Прокуратурата – 32, аргументират се от НМД.

Какво показва статистиката

Национално проучване сочи, че всяко трето дете е било жертва на насилие, като 60% от случаите отчетени през учебната 2021/2022 са били на вербална агресия. В 90% от случаите извършителите са деца.

В България се наблюдават побои главно между момчета на възраст от 11 до 15 години. Изследването "Здраве и поведение в училищна възраст" показва, че ако делът на момчетата, които се бият на 11 години е 13%, той се увеличава до 18% при 15-годишните (11% са средните стойности в световен план).

Наблюдава се и нарастване на проблема с онлайн тормоза. През 2024 г. Националният център за безопасен интернет е получил над 1 700 000 сигнала за онлайн насилие над деца.

Системата за закрила на детето не може да се справи напълно с кризата, поради недостиг на квалифицирани социални работници и ресурси.

В България няма институция, която да отчита точния брой случаи на насилие, но МВР отчита 2 952 престъпления, а "Закрила на детето" – 2 181. Тези статистики не са достоверни, поради наличието на много повече сигнали подадени пряко от потърпевшите деца, които не биват регистрирани,

НМД настоява за внедряване на Националната информационна система за децата, разработвана от Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД), която да обединява данни от МОН, МВР и социалните служби.

Какво предлага Националната мрежа за децата

1) Прилагане на научно доказани практики в училище - социално-емоционалните дейности, свързани с училищни интервенции комбиниращи превенция, работа в клас и ангажиране на родителите, които доказано намаляват тормоза с близо 20%.

2) Увеличение на броя на добри училищни психолози.

3) Нови механизми за по-ефективно взаимодействие между училищата и социалните институции.

4) Насърчаване на ученическото участие в общественополезни и доброволчески дейности.

5) Осигуряване на повече свободно време и създаване на годишни карти за извънкласни дейности.

Изискванията към институциите

1) Реформа в детското правосъдие.

2) Укрепване на системата за закрила на детето.

3) Програми за интегрирана психологическа и социална подкрепа.

4) Национални програми за превенция на рискови поведения.

5) Национална информационна система за деца.

НМД изпрати документа до Парламентарната комисия за прякото участие на гражданите, жалбите и взаимодействието с гражданското общество, както и до членовете на комисията и се очаква неговото разглеждане.