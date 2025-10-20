Николай Галинов и водещи експерти обсъдиха бъдещето на SEO и GEO на Digital4Plovdiv 2025

На едно от най-значимите дигитални събития в страната, Digital4Plovdiv 2025, беше поставен фокус върху трансформацията на SEO стратегиите в контекста на нарастващото влияние на изкуствения интелект. По време на специален панел, посветен на Generative Engine Optimization (GEO), водещи експерти от бранша обсъдиха как бизнесите могат да останат релевантни в епохата на нулевите кликове и AI отговорите.
Разговор за доверие, не само за алгоритми
В рамките на дискусията участниците споделиха виждания за бъдещето на SEO в условията на все по-интегрирани AI технологии. Николай Галинов от Netpeak Bulgaria подчерта, че фокусът вече не е само върху алгоритмите, а върху доверието и авторитета на бранда. Според него GEO не е просто нов термин, а посока, в която оптимизацията придобива нов смисъл: присъствие в отговора на AI, а не само в линковете от резултатите.
„Вече не се борим за кликове, а за присъствие. Брандът, който изкуственият интелект цитира като източник, ще бъде истинският победител,“ посочи Галинов по време на панела.
От SEO специалисти към архитекти на информация.
Сред основните теми, разгледани в дискусията, бяха:
- Как се променя поведението на потребителите, при положение че над 60% от търсенията приключват без клик.
- Възможностите за сътрудничество между AI и човешко съдържание, вместо конкуренция.
- Първите реални стъпки към GEO стратегия: структуриране на съдържание, управление на доверие и изграждане на авторитет.
- Еволюцията на ролята на SEO специалистаю: от оптимизатор към архитект на информация.
Участници в дискусията
Панелът събра добре познати имена от дигиталната сцена в България:
- Николай Галинов, Head of SEO, Netpeak Bulgaria, лектор и автор на серията “AI трансформация в бизнеса”;
- Владимир Драгиев, ID Consult: консултант по дигитална трансформация;
- Борислав Дончев, CEO Max Digital, експерт по performance стратегии;
- Георги Тодоров, Create & Grow: специалист по контент маркетинг и обучения;
- Никола Балгиков, inBound Blogging: експерт по органичен растеж и SEO copywriting.
За Digital4Plovdiv
Digital4Plovdiv 2025 продължи традицията да обединява професионалисти с визия за бъдещето на дигиталния маркетинг. Събитието се проведе в рамките на два дни и включи множество лекции, практически панели и възможности за професионален нетуъркинг. Основните теми тази година бяха свързани с ролята на изкуствения интелект в маркетинга, трансформацията на потребителското поведение и иновативните подходи за достигане до аудиторията в условия на насищащ се дигитален пейзаж.
С фокус върху реални бизнес практики и приложими стратегии, Digital4Plovdiv 2025 отново затвърди позицията си като една от водещите конференции за дигитален маркетинг в България, привличайки лектори и участници от различни сектори: агенции, технологични компании, eCommerce и B2B организации.
