Наводнението в Елените и наводнението в Тексас. Здравко Димитров обяснява какво е общото

Може ли развитието на новите технологии да ни помогне да се справим със стихиите? Този въпрос става все по-актуален у нас - особено заради скорошното наводнение в Елените и множеството горски пожари през лятото.

Темата бе дискутирана на форум, организиран от Асоциацията на европейските журналисти в България в партньорство с "Рацио", посветен на климата и климатичните промени.

В него участваха британската репортерка Рут Майкълсън, основателят на Sfera Technologies Здравко Димитров, Емил Николов - доброволец и член на Университетския аварийно-спасителен отряд и Зорница Спасова - докторант по климатология и главен асистент в Националния център по обществено здраве и анализи към Министерството на здравеопазването.

Лекцията на Здравко Димитров, озаглавена "Превенция на бедствия", се фокусира върху новите сателитни технологии, предоставени от компанията му Sfera Technologies, която събира спътникови данни. Данните от новите сателити Satellogic са значително по-точни, ясни и прецизни, тъй като те имат 0,5 м резолюция (всеки пиксел в снимката отговоря на 0.5 метра от Земята).

Между 2010 и 2020 г. в България са отчетени 3533 наводнения, което ги нарежда на второ място сред природните бедствия след пожарите, според данни на НСИ.



В National Geographic е описано добре как силните и продължителни валежи, разрушаването на язовирна стена или дига, бързото топене на сняг или лед, могат да доведат до разливане на реката и наводняване на околните земи, известни като заливна низина.

В панелната дискусия възникна въпросът доколко бедствията, като наводненията и пожарите, могат да се прогнозират чрез използването на сателитни снимки и доколко българската държава работи с подобни техники и какво включва гражданската защита в случай на спасителни акции.

"Голяма част от данните, с които боравим се събират от метеорологични станции, които са на локално ниво. Прогнозата за времето е по-точна отпреди, точно поради наличието на повече сателитни данни." - обясни Здравко Димитров. "Част от проблема идва от това как разбираме процесите на локално ниво. Например, при Елените, там много добре може да се види, че е застроено и че има речно корито и че почвата е изсъхнала, а когато почвата е изсъхнала, слепена, това обикновено е предпоставка за потоп, защото не се попива водата. Такъв е и случаят от юли в Тексас. Това може да си види от сателитите, но въпросът вече е какво ще направим, кой ще реагира, коя институция може да направи нещо. "

България е една от страните, обхваната от EUMETSAT, чрез които имаме достъп до редица услуги, свързани с изучаване на атмосфера, изучаване на води и т.н..

Когато попитахме Здравко Димитров за случая с Елените, той потвърди, че единствената реална превенция би била строителството изобщо да не се беше случвало. Относно възможните мерки, които могат да се предприемат сега, след като строителството вече е факт, той коментира:

"Нищо не може да се направи – в най-добрия случай остава само организирана евакуация с навременно предупреждение."

Основният проблем идва при внезапните (т.нар. flash) наводнения, които се появяват толкова бързо, че хората биват залети, преди изобщо да успеят да се усетят.

Емил Николов, активен участник в доброволческите спасителни отряди, обясни как се реагира при подобно бедствие:

"Първите 24 до 72 часа от действието са неотложните аварийно-спасителни практики. На първо място е спасяването на човешки животи. След това започва оценката на нуждите на населението, като събарянето на нестабилни постройки и източването на вода от мазетата." - обясни той.

Емил Николов отбеляза, че към момента взимането на решения за спасителните акции не включва новите опции за сателитни снимки - с оптика или радарни. Денонощно се ползват обаче метеорологичните данни. Разчита се главно на ползването на дронове.

Зорница Спасова обясни какви са големите опасности за човешкото здраве по време и след наводнение:

"Риск за здравето са болестите, предавани по вода, както и ветропреносими заболявания. Те могат да бъдат: хепатит А, пренасяне на ешерихия коли, диария. При по-топло време тези водоеми служат за размножаване на комари и възникване на преносими от тях заболявания."

Голяма част природните бедствия не могат да бъдат предотвратени. Емил Николов е на мнение, че ефективният начин за справяне впоследствие с тях трябва да бъде приоритет и апелира всеки, който иска да стане доброволец, да се свърже със съответната организация.