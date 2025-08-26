Наталия и Адриан празнуват имен ден

Църквата почита днес паметта на светите мъченици Адриан и Наталия. Имен ден празнуват техните съименици.

Името Адриан е от латински произход - Хадрия бил град в северна Италия, дал името на Адриатическо море. Наталия е латинско име, което означава "рождена".

Адриан и Наталия живели по времето на император Максимиан, който извършвал жестоки гонения срещу християните. Веднъж Адриан, който бил близък с императора, присъствал на мъчения на християни.

Впечатлен от силата на тяхната вяра, той решил да стане християнин. Съпругата му Наталия, когато разбрала за решението на Адриан, била много щастлива. Императорът хванал Адриан и с жестоки мъчения се опитал да го откаже от новата религия. Мъченикът обаче не се отказал до смъртта си.

Когато научила за мъките му, Наталия отишла при съпруга си в тъмницата и останала с него до края му. Скоро след кончината на мъжа си Наталия се поминала, като заспала вечния си сън до неговия гроб.