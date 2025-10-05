НАП ''на лов'' за нередовни търговци на Димитровградския пазар

Националната агенция за приходите хвана седем търговци в нарушение на Димитровградския пазар за по-малко от час при внезапна проверка тази сутрин, съобщиха от НАП.

Инспектори от Главна дирекция "Фискален контрол" са проверявали дали се спазват изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България, според който стойността във всяка касова бележка задължително трябва да е посочена в лева и в евро, както и да е изписан валутният курс.

Предмет на проверката е било и спазването на Наредба Н-18 за регистриране и отчитане на приходите от продажби.

Двама от проверените търговци са издали касови бележки според нормативните изисквания. При контролна покупка в друг обект, инспекторите от НАП са установили, че във фискалния бон цената на артикула е изписана само в лева, заради което търговецът е получил предупреждение.

Други негови колеги не са издали касови бележки при заплащането на стоките, за което предстои да получат актове за установени административни нарушения.

Търговците имат още само три дни, за да приведат фискалните си устройства според изискванията на Закона за въвеждане на еврото, така че върху касовите бележки да се изписва крайната сума в лева и в евро. От 8 октомври НАП започва да налага санкции.