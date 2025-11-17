Ексклузивно Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев на живо от 19 ч

Наглост: Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез

OFFNews 17 ноември 2025 в 10:53 5988 2
Автомобил с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез

Снимка Валентин Трифонов/Фейсбук
Автомобил с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез

Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез.

Кадърът набра голяма популярност в социалните мрежи тази сутрин.

Автомобилът е спрял точно до стълбите на един от изходите на съоръжението, което се намира на спирка "Осми декември".

Не става дума за инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, предаде БНР.

Колата е влязла през един от входовете на подлеза, от страната на хранителен хипермаркет, и е паркирала там.

Сигнал е подаден в Първо районно управление на полицията, уведомява националното радио по повод инцидента.

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    47

    2

    Октим

    17.11 2025 в 12:23

    -0
    +22
    Тя регистрацията е едно и нищо не означава! Важен е селяндура, който управлява автомобила и със сигурност е от варненска област ...

    4052

    1

    IvoIvo

    17.11 2025 в 11:58

    -0
    +12
    На сухичко :)
     
    X

    Паркирането в София. Спор между Борис Бонев и Владо Йончев (на живо)