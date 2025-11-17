Наглост: Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез

Кола с чуждестранна регистрация паркира във варненски подлез.

Кадърът набра голяма популярност в социалните мрежи тази сутрин.

Автомобилът е спрял точно до стълбите на един от изходите на съоръжението, което се намира на спирка "Осми декември".

Не става дума за инцидент, съобщиха от Областната дирекция на МВР във Варна, предаде БНР.

Колата е влязла през един от входовете на подлеза, от страната на хранителен хипермаркет, и е паркирала там.

Сигнал е подаден в Първо районно управление на полицията, уведомява националното радио по повод инцидента.