Надежда Бобчева: Подготовката за въвеждане на ''замърсителят плаща'' продължава в София

Подготовката за въвеждане на “замърсителят плаща” продължава в София, заяви зам.-кметът по екология на Столична община Надежда Бобчева в деня, в който изтича срокът за попълване на проучвателните декларации на Столична община.

Към момента няма промяна в начина, по който се декларират данни и се изчислява таксата за битови отпадъци. „Важно е да го кажем ясно, за да внесем спокойствие сред всички, които се чувстват объркани от противоречивата информация в публичното пространство“, подчерта Бобчева.

От Столична община обясниха, че България е длъжна да премине към принципа “замърсителят плаща”, както изискват националното законодателство и европейското право, както и че въведените в началото на годината декларации нямат задължителен, а чисто информативен характер. “Днес изтече срокът за подаването им, но никой няма да бъде санкциониран или ощетен, ако не ги е попълнил”, посочват от администрацията.

Напомниха също и, че ако държавата не промени курса и новият модел влезе в сила от 1 януари 2026 г., гражданите ще имат достатъчно време да подадат декларациите си. “Имаме задължение да спазим закона, но и дълг да пазим интереса на гражданите. Затова не бързаме да натоварим домакинствата с допълнителни разходи, преди да имаме пълна яснота за изискванията,” каза още Бобчева.

Столична община продължава с действията за намаляване на разходите и подобряване на качеството на услугата по сметосъбиране. Оздравено е Столичното предприятие за третиране на отпадъци, реформиран е Столичният инспекторат, който през миналата година отчете рекорден контрол, а в момента се реализира най-мащабната инициатива за подобряване на системата за разделно събиране на отпадъците от опаковки - фракция, която представлява близо половината от генерирания отпадък.

Бобчева уточнява, че таксата за домакинствата ще нараства, тъй като досега е била изкуствено ниска и непропорционална - бизнесът е плащал значително повече от реалния си дял. Принципът „замърсителят плаща“ цели именно да отстрани тази несправедливост, но дългогодишните отлагания на реформата правят промяната по-рязка.

Бобчева увери, че има план за плавен преход - направления „Финанси и здравеопазване“ и „Зелена система, екология и земеползване“ работят съвместно, за да се спазят сроковете и да се постигне целта за по-чист и по-зелен град, в който по-високите данъци означават по-добро качество на услугата.