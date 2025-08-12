Над 300 килограма райски газ и балони иззети от два автомобила край Черноморец

Над 300 кг. райски газ и балони са намерени и иззети от два леки автомобила край Черноморец, съобщава БТА. Автомобилите са със софийски регистрации. В тях са открити повече от 50 кашона с флакони.

И в двата автомобила са открити множество балони, предназначени за разпространяване на райски газ по Южното Черноморие. Образувана е преписка с цел установяване произхода на райския газ.

Преди седмица голямо количество райски газ беше иззето от гараж към вилна постройка край несебърското село Кошарица. Конфискувани бяха 20 кашона с по шест флакона райски газ, всеки от които с вместимост 670 грама, както и 18 двулитрови флакона.

Миналата година Народното събрание прие окончателно забрана за продажба на райски газ и пълнители с него на физически лица, включително и онлайн. Изключение се прави само за еднолични търговци, вписали в регистрацията си продажбата на райски газ на други търговци, и за юридически лица за медицински цели и за хранително-вкусовата промишленост.