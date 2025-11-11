Над 10 000 лв. глоби за търговци, хвърляли отпадъци в сивите контейнери за бита

Столичният инспекторат отчита рекордни санкции на търговски обекти за неправомерно смесване на отпадъци, в контекста на временната организация по сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“.

Само за месец октомври инспекторите са съставили за цяла София 499 констативни протокола, 23 акта за установяване на административно нарушение (АУАН) и 205 фиша на обща стойност 10 250 лв.

Основните нарушения, засечени при проверките, са смесване на различни видове отпадъци, изхвърляне на отпадъци от търговските обекти в битовите съдове, както и неправомерно използване на контейнерите за опаковки от търговски обекти.

Резултатите са пряк ефект от засиления контрол и високата гражданска активност в рамките на кампанията #ГражданскиКонтролЗаЧистота, стартирана от Столична община и Столичния инспекторат по време на временната организация по сметопочистването в районите „Люлин“ и „Красно село“.

Само в рамките на няколко седмици десетки жители на София подадоха сигнали със снимки и точни локации на нарушения, което позволи на контролните екипи да реагират незабавно и ефективно.

„Всеки търговски обект трябва да организира сметоизвозването си по чл. 24 от Наредбата за определяне и администриране на местни такси. Установяваме, че това задължение системно не се изпълнява и затова затягаме контрола в цяла София“, заяви директора на Инспектората Николай Неделков.

Столична община призовава жителите на София да продължат да бъдат част от контрола върху чистотата и да подават сигнали за нередности.

Важно е да се знае, че сивите контейнери са само за битов отпадък от домакинства; цветните контейнери са само за опаковки, а всичко друго е нарушение и подлежи на санкция.





