Музейко кани на Коледна среща с Научния Рудолф

Празнична програма през декември в "Музейко" - специални гости през целия месец са детски и училищни групи.

За тях е подготвено тематичното приключение „Коледна среща с Научния Рудолф“ – двучасова програма, в която децата изследват света чрез празнични експерименти, творят, наблюдават и научават любопитни факти за зимата, животните и чудесата на науката. Това е перфектният начин класът да отбележи края на календарната година по вълшебен и смислен начин.

След преживяването всяка група може да открие чудесни подаръци – книги, игри, пъзели и експериментални комплекти, подбрани за любопитковци от 0 до 99 години. Паралелно с училищните програми тази година отново се провежда инициативата „Подари знание. Тримесечните абонаментни карти за "Музейко" са прекрасен избор за Коледен или новогодишен подарък – те осигуряват неограничен достъп до експозициите, вдъхновение за малки и големи и специални отстъпки за празненства и допълнителни активности.

Във фензоната на "Музейко" гостите могат да открият внимателно подбрани предложения – игри, книги, комплекти за експерименти и още много вдъхновяващи идеи, които превръщат Коледа в ден на любопитство и откривателство.

Декември е и месецът, в който в "Музейко" отново грейва Коледната Елха на добротата. Тя събира посетителите в общо усилие да направят света по-топъл за онези, които имат нужда от подкрепа. Светлините на елхата са символ на надеждата, а всеки оставен подарък е малък жест, който озарява нечий празник.

Голямото празнично събитие тази година е Коледният Арт Фестивал на "Музейко" – „Магията на творчеството“, който ще се проведе на 19 и 20 декември. Творчески работилници, артистични ателиета и тематични коледни предизвикателства ще превърнат "Музейко" в пъстро зимно царство на идеите. Всяко дете ще може да създаде свое собствено украшение, картичка или творба за спомен.

На 23 декември стартира и специалната Ваканционна програма – експерименти, работилници, приказни истории и космически приключения. След кратката празнична пауза ще ви очакваме отново на 26 декември, готови за нови преживявания, творчество и любопитни открития до самия край на годината, съобщават от Музейко.