МОН публикува резултатите от поправката на матурите по БЕЛ и по профилиращ предмет

OFFNews 02 септември 2025 в 15:01 173 0
Министерство на образованието и науката

Снимка БГНЕС
Министерство на образованието и науката

Министерство на образованието и науката публикува резултатите от матурите по български език и литература и по профилиращ предмет от сесия август-септември  в информационната си система. Проверката става с входящ номер и идентификационен код.

Оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация предстои да бъдат публикувани в рамките на предварително обявения срок – до 5 септември. За да се въведат всички резултати от тези изпити в системата се изисква повече време, защото освен теорията, включват и практика, свързана с индивидуално задание. След това се изчислява окончателната оценка.

В 177 училища се проведе матура по профилиращ предмет, а в 391 – държавен изпит за придобиване на професионална квалификация. Най-предпочитани предмети за изпитната сесия бяха английски език, география и икономика, биология и здравно образование, предприемачество, история и цивилизации и информационни технологии.

