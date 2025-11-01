Министърът на образованието: Будителите не са само в миналото

В Деня на народните будители отдаваме почит към редица от най-ярките личности в историята ни - книжовници, учители, творци и революционери, заявява министърът на образованието и науката Красимир Вълчев в приветствие по случай Деня на народните будители:

"Будителите на България обаче не са само в миналото. Всеки от нас може да бъде поне мъничко будител във всеки един ден като възпитава децата в добрина и патриотизъм. Като ги мотивира да учат, подкрепя учителите им, като ги учи да уважават другите", призовава министърът.

Той вярва, че винаги ще свързваме най-много образа на будителя с този на учителя. Затова благодари на всички учители - в класните стаи, университетските аули и в стотиците ни неделни училища зад граница, които са се отдали на мисията да създават и възпитават бъдещето на България.

Празник в Народния театър

Общество „Културно наследство“ организира юбилеен спектакъл „България – страна на Чудесата“, който ще се състои в Деня на народните будители, от 19:00 часа в Народния театър „Иван Вазов“, съобщават организаторите. Общество „Културно наследство“ е българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство „Европа Ностра“.

Събитието ще отбележи 15 години от старта на националната кампания „Чудесата на България“ – най-мащабната инициатива за опазване и популяризиране на културно-историческото наследство на страната.