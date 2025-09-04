Метрото ще вози 30 минути след полунощ довечера

Метрото ще работи до по-късно тази вечер.
Причината е футболната среща в София, която е от квалификации за Мондиала през 2026 г. между националните отбори по футбол на България и Испания.
Последната мотриса на метрото ще пътува 30 минути след полунощ.
Мачът ще се играе на националния стадион и започва в 21:45 часа.
04.09 2025 в 14:54
