Метрото ще вози 30 минути след полунощ довечера

OFFNews 04 септември 2025 в 13:38 319 1

Снимка Метрополитен

Метрото ще работи до по-късно тази вечер.

Причината е футболната среща в София, която е от квалификации за Мондиала през 2026 г. между националните отбори по футбол на България и Испания.

Последната мотриса на метрото ще пътува 30 минути след полунощ.

Мачът ще се играе на националния стадион и започва в 21:45 часа. 

Виж още за:
    Най-важното
    Всички новини
    Най-четени Най-нови
    Коментари
    За писането на коментар е необходима регистрация.
    Моля, регистрирайте се от TУК!
    Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!

    242

    1

    Октим

    04.09 2025 в 14:54

    -0
    +0
    Не е нужно! Повечето ще напуснат от разочарование стадиона много преди срещата да е завършила!
     
    X

    Подземията, бункерите и бомбоубежищата в София