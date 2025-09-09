Мечки редовно обират кошери в казанлъшко село

Мечки нападнаха пчелини и унищожиха десетки кошери в казанлъшкото село Ясеново. Местните стопани сигнализират за сериозни щети, предаде БНТ.

Само преди месец подобен случай имаше и в близкия град Шипка, където малки мечета също разрушиха кошери. Хората се оплакват, сигнализират до институциите, но към момента нямат отговор и са принудени сами да се справят със ситуацията.

Проблемът е от средата на август месец. Един от засегнатите стопани на кошери в Ясеново - Начо Иванов, разказа пред националната телевизия:

"Имам пчелин, който е на около 500 метра в права линия оттук, който е тотално разбит. Вече трета седмица мечката слиза тук на този пчелин и тя не е само една. Поне това, което се вижда на камерите, са няколко мечки. Имаме електропастир, пускаме радио вечер, имаме соларни лампи, които светят. Мечката не се притеснява от нищо."

Всяка вечер Начо Иванов и баща му хвърлят пиратки около кошера и крещят в опит да спрат набезите на мечките, тъй като за тях кошерите са основно препитание.

"Другият проблем е, че мечката слиза много рано, а и тук е много близо до селото. Отгоре е вилната зона на селото. Тук ходят хора разхождайки се с кучета, с електрически колела. Не дай си боже да се срещнат с това животно, ще стане нещо страшно", предупреди Иванов.

Според хората в района има няколко мечки. Сигнализирали са всички възможни институции, включително Регионалната инспекция по опазване на околната среда, горското стопанство и Министерството на земеделието, уточнява БНТ.