Мечка се разходи в района на парк ''Капинчо'' в Троян

Мечката е забелязана от граждани в района на парк „Капинчо“в Троян - по стълбите, водещи до парк-хотела, съобщиха на Фейсбук страницата си от Община Троян.
Кметът на Троян Донка Михайлова незабавно е уведомила началника на Районното полицейско управление в Троян Ивайло Славков и директора на Държавно горско стопанство – Троян инж. Красимир Цанин. Информирана е и Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), посочват от администрацията.
От администрацията уверяват, че ще бъдат предприети всички възможни мерки за безопасността на гражданите, въпреки ограниченията в действащото законодателство.
Сигнали за появата на мечка продължават да постъпват и от района на село Терзийско.
От Общината призовават гражданите да се движат с повишено внимание в посочените райони, да не се приближават до животното при евентуална среща и незабавно да подадат сигнал на тел. 112 с точно местоположение.
14.08 2025 в 13:53
14.08 2025 в 11:49
