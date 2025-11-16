Мечка се разходи по улиците на Карлово. Подплаши се от преминаваща кола

Мечка тича по улиците на Карлово. Животното е слязло до къщите в северната част на града и е било подплашено от преминаващ автомобил.

Камерите на няколко улици заснемат как се разхожда в търсене на храна и тършува по дворовете. Хората се страхуват да излизат от домовете си по здрач, съобщи Нова тв.

Кадри от охранителни камери показват как мечка се разхожда спокойно край къщите в северната част на Карлово около 20:00 часа. В един момент побягнала заради приближаваща кола. Някои от жителите на града стават свидетели на неочакваната ѝ поява съвсем отблизо.

„Първо си помислих, че е куче, но като я проследих на дълги светлини – карах след нея – и осъзнах, че е мечка“, казва Инна Дамянова.

Според местните животното слиза в търсене на храна и вече има щети – изядено е гроздето на повечето дворове.

Страхът обаче не е само за реколтата, а за сигурността на хората – особено децата.

Местните забелязали хранилки и намазани с мед дървета в близост до къщите, което според тях привлича животните.

От Държавното горско стопанство уверяват, че са взети мерки – служители дежурят в района, за да прогонят мечката. Но хората настояват за по-сериозно присъствие и решение, преди да се случи инцидент.