Мечка се разходи по улиците на доспатското село Бръщен

За по-малко от месец в община Доспат е регистриран втори случай на мечка, разхождаща се в населено място.

Вчера вечерта, малко преди 22:00 ч., охранителни камери в село Бръщен са заснели мечка, преминаваща по ул. „Изгрев“. Записът е направен от системата на Джеват Караилански, чиито родители живеят в къщата, съобщи секретарят на общината Веселин Калфов.

За щастие, няма пострадали хора.

Кметът на Бръщен Кемал Бошнаков също потвърди информацията и уточни, че това се случва за първи път в селото.

По думите му, хората не са я видели, но е заснета и от други камери от живеещите на същата улица.

Макар и да няма преки щети, хората са притеснени от факта, че едрото животно безпроблемно е дошло в селото, в което живеят над 700 души.

Извън селото са открити само изпочупени клони по овошки, но няма нападения над животни.