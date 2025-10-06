Мечка се разходи по улиците на доспатското село Бръщен

За по-малко от месец в община Доспат е регистриран втори случай на мечка, разхождаща се в населено място.
Вчера вечерта, малко преди 22:00 ч., охранителни камери в село Бръщен са заснели мечка, преминаваща по ул. „Изгрев“. Записът е направен от системата на Джеват Караилански, чиито родители живеят в къщата, съобщи секретарят на общината Веселин Калфов.
За щастие, няма пострадали хора.
Кметът на Бръщен Кемал Бошнаков също потвърди информацията и уточни, че това се случва за първи път в селото.
По думите му, хората не са я видели, но е заснета и от други камери от живеещите на същата улица.
Макар и да няма преки щети, хората са притеснени от факта, че едрото животно безпроблемно е дошло в селото, в което живеят над 700 души.
Извън селото са открити само изпочупени клони по овошки, но няма нападения над животни.
