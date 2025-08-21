Мъж насъсква кучетата си срещу декоративни фигури на пешеходци в Костинброд

OFFNews 21 август 2025 в 07:43 2684 1
Куче

Снимка Pixabay
Питбул

Мъж насъсква кучетата си срещу декоративни фигури на пешеходци в Костинброд. Съставени са му няколко акта от служители на общинския инспекторат и органите на МВР, съобщава бТВ.

Фигурите са поставени на кръстовище в града преди около месец. Мъжът качва клипове в социалните мрежи, на които се вижда как той насъсква кучетата си срещу фигурите.

Те ги драскат, опитват се да ги съборят, а след това самият той рита една от фигурите.

На мъжа са съставени няколко акта от служители на общинския инспекторат и органите на МВР. Преди това не е извършвал вандалски прояви.

Фигурите ще бъдат възстановени и приведени във вида, в който са били преди вандалската проява.

Предстои случаят да бъде предаден на прокуратурата.

    542

    1

    Октим

    21.08 2025 в 08:22

    -0
    +0
    Няма начин селяндура да не "демонстрира своята гордост", че е такъв!
     
