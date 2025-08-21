Мъж насъсква кучетата си срещу декоративни фигури на пешеходци в Костинброд. Съставени са му няколко акта от служители на общинския инспекторат и органите на МВР, съобщава бТВ.
Фигурите са поставени на кръстовище в града преди около месец. Мъжът качва клипове в социалните мрежи, на които се вижда как той насъсква кучетата си срещу фигурите.
Те ги драскат, опитват се да ги съборят, а след това самият той рита една от фигурите.
На мъжа са съставени няколко акта от служители на общинския инспекторат и органите на МВР. Преди това не е извършвал вандалски прояви.
Фигурите ще бъдат възстановени и приведени във вида, в който са били преди вандалската проява.
Предстои случаят да бъде предаден на прокуратурата.
21.08 2025 в 08:22
