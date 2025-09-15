Масови безредици прекъснаха последния етап от колоездачната Обиколка на Испания

OFFNews 15 септември 2025 в 07:56 105 0
Снимка unsplash.com
Масови безредици в Мадрид накараха организаторите на известната колоездачна Обиколка на Испания да се откажат от последния етап.

Стотици гневни протестиращи влязоха в сблъсък с полицията, защото сред колоездачните отбори има и тим от Израел.

Много от недоволните развяваха палестински знамена и скандираха срещу войната в Газа и правителството на Израел.

Полицията очакваше напрежение и повече от хиляда допълнителни униформени бяха изпратени да охраняват етапа в Мадрид.

Протестиращите пробиха през оградата около трасето на няколко места и организаторите бяха принудени да обявят края на триседмичната надпревара по-рано. За победител беше обявен холандеца Йонас Вингегор

