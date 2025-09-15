Масови безредици прекъснаха последния етап от колоездачната Обиколка на Испания

Масови безредици в Мадрид накараха организаторите на известната колоездачна Обиколка на Испания да се откажат от последния етап.
Стотици гневни протестиращи влязоха в сблъсък с полицията, защото сред колоездачните отбори има и тим от Израел.
Много от недоволните развяваха палестински знамена и скандираха срещу войната в Газа и правителството на Израел.
Полицията очакваше напрежение и повече от хиляда допълнителни униформени бяха изпратени да охраняват етапа в Мадрид.
Протестиращите пробиха през оградата около трасето на няколко места и организаторите бяха принудени да обявят края на триседмичната надпревара по-рано. За победител беше обявен холандеца Йонас Вингегор
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Украйна тази нощ предприе масирана въздушна атака срещу Русия
Асен Василев: Съдът не спазва закона, той и прокуратурата действат по поръчка
Борислав Сандов: За 3 г. кражбите на вода са за над 100 млн. лв. поради липсата на контрол
Протест срещу безводието в Плевен блокира движението