Маршрутът на трамвай 11 е променен заради ремонт на релсите

В София днес (27.09) и утре (28.09) е в сила временна организация на движението заради ремонт на релсите, по който се движи трамвай Номер 11, съобщават от Столична община.

До 16 часа трамвай Номер 11 ще се движи от ж.к. Връбница 1 до депо "Красна поляна", а след 16 часа - по обичайния си маршрут. Заради ремонта се разкрива и временна автобусна линия ТМ11 с маршрут от квартал "Павлово" до ж.к. "Западен парк".

От Столична община уточняват, че днес от 8 до 16 часа ще се работи по булевард "Овча купел" в участъка от обръщателно колело "Славия" до булевард "Президент Линкълн", а утре в тези часове по булевард "Никола Мушанов" в участъка от улица ""Житница" до обръщателно колело "Красна поляна".