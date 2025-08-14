Македония сама си пречи за ЕС - сега иска да съсипе договора за приятелство с България

Конституционният съд в Скопие образува дело за установяване на конституционността и законността на протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия на Северна Македония и България, съобщава БТА.
Протоколът беше подписан в София на 17 юли 2022 година от тогавашните министри на външните работи на България и Северна Македония Теодора Генчовска и Буяр Османи. Съгласно чл. 12 от Договора за приятелство, добросъседство и сътрудничество между двете страни съвместната междуправителствена комисия провежда редовни срещи един път годишно с цел преглед на ефективното му прилагане, приемане на мерки за подобряване на двустранното сътрудничество, както и решаване на възникнали по време на изпълнението на Договора въпроси.
Конституционният съд в Скопие обаче обяви, че е образувано дело по инициатива на бившия депутат и бивш председател на партията ДОМ в Северна Македония Лиляна Поповска, в което се оспорва протоколът и се иска оценка на неговата конституционност и законност.
В инициативата се посочва, че протоколът е в противоречие с член на Конституцията, както и с няколко разпоредби от Закона за сключване, ратифициране и изпълнение на международни договори, тъй като не е ратифициран от парламента, нито публикуван в „Държавен вестник“ в рамките на конституционно определения срок. Освен това се посочва, че документът е с неподходяща форма и съдържание, излиза извън рамките на правен акт и „поражда вредни последици по въпросите на идентичността на македонския народ, език и държава“.
Вносителката на инициативата иска отмяна на протокола, позовавайки се и на Виенската конвенция за правото на договорите, с мотива, че протоколът противоречи на императивните норми на международното право. Тя посочва, че в Северна Македония процедурата е била непрозрачна, за разлика от България, където парламентът е обсъждал текста преди подписването му.
В протокола от второто заседание на Съвместната междуправителствена комисия се посочва, че „правителството на Република Северна Македония се съгласява, че следващата Междуправителствена конференция с ЕС за приключване на етапа на отваряне на преговорите за членство на Република Северна Македония в ЕС ще се проведе“, след като Северна Македония включи българите в Конституцията си.
Според решението на българското Народно събрание от 24 юни 2022 г. подписването на протокола беше предпоставка България да одобри Преговорна рамка за Република Северна Македония.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
3055
5
14.08 2025 в 19:29
Какво и да пораждат главите на севрно макендонците - идентичността ви , се ще си остане по млада от интернета!. :)
3055
4
14.08 2025 в 19:18
3055
3
14.08 2025 в 19:17
Европейците изразиха колебливо оптимистичен тон след срещата, твърдейки, че Тръмп е бил съгласен с призивите им за незабавно прекратяване на огъня и че Украйна трябва да има място на масата в бъдещите преговори.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че участниците в разговора са се споразумели за пет „общи принципа“. Първо, нищо за Украйна не трябва да се обсъжда без Украйна. Второ, трябва да започне подготовка за съвместна среща на върха на Украйна, Русия и САЩ. Трето, Русия трябва да се съгласи на прекратяване на огъня, преди да започнат сериозно мирните преговори.
Четвърто, че Украйна трябва да получи гаранции за сигурност – което според Зеленски Тръмп подкрепя. „Русия не може да има вето върху европейските и натовските перспективи на Украйна“, каза Зеленски. „Мирните преговори трябва да бъдат съчетани с подходящ натиск върху Русия“, подчерта той. CNN
110
2
14.08 2025 в 19:04
3028
1
14.08 2025 в 18:59
Борисов купува Газпром в България през бивш депутат и ''братовчеда Ради'', твърди Възраждане
Срещата Тръмп-Путин ще е около 22:30 ч в петък, част от руската делегация отлетя за Аляска
Путин: САЩ полагат искрени усилия за мир
Азербайджански депутат: Нападне ли ни Русия, армията ѝ ще стане на парчета
Мария Филипова ще каже само на президента дали ще стане служебен премиер