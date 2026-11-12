Днес облачността ще е предимно значителна, преди обяд на места в низините и котловините ще бъде мъгливо, ще преръмява. Ще духа умерен, в Източна България и на север от планините силен вятър от юг-югозапад. С него дневните температурите ще се повишат и максималните ще са между 17° и 22°, в София - около 18°.

Над планините облачността ще е значителна, средна и висока. Ще е ветровито със силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 15°, на 2000 метра - около 9°.

Над Черноморието облачността ще е разкъсана. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 18°-21°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

Следете новините ни в :