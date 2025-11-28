''Магията на Коледа в Ловеч'' – празнична програма за декември 2025

Община Ловеч кани жителите и гостите на града да споделят празничното настроение и да станат част от „Магията на Коледа в Ловеч“ – проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.

От 5 до 25 декември 2025 г. в града ще се проведат десетки празнични прояви – концерти, спектакли, творчески работилници, базари, срещи с Дядо Коледа, детски забавления и много изненади за малки и големи.

Цялата програма може да откриете тук:

05.12.2025 г.:

Тържествено запалване на светлините на Коледната елха

• Общински духов оркестър – Ловеч и Мажоретен състав;

• детска дискотека със състезателни игри, сапунени мехури, заедно с Дядо Коледа, Снежанка и Олаф;

• музикални групи на ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Никифоров“;

• празнична заря.

17:00 ч. – пл. „Екзарх Йосиф I“

Концерт на квартет „Дестини“ – ВХОД СВОБОДЕН

/с предварителна резервация в Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“/

18:15 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“

06.12.2025 г.:

Магическо шоу с Архи

от 11:30 до 12:30 ч. – Централна градска част

08.12.2025 г.:

Коледно огнено представление

17:30 ч. – Централна градска част, до пл. „Екзарх Йосиф I“

09.12.2025 г.:

Коледна ритъм работилница с перкусии с Илина Рогашка

12:00 ч. – срещу Лили дрогерие

11.12.2025 г.:

Фермерски и арт базар

от 09:00 до 17:00 ч. – Централна градска част

Концерт на Общински духов оркестър – Ловеч

12:00 ч. – сцената пред Драматичен театър – Ловеч

12.12.2025 г.:

Творческа работилница – Стъклодувно ателие Иван Станев

от 13:30 до 19:00 ч. – Централна градска част

Дефиле и награждаване на конкурс „Топли ръкавички, шапки и шалове, изплетени от мама и баба“ и откриване на Коледен базар 2025

• музикална програма с ДВФ „Аойда“ и ДВФ „Пееща дъга“;

• награждаване на победителите;

• Дядо Коледа пристига с ретро автомобил.

Начало на дефилето – 17:00 ч. – от Младежки дом до сцената пред Драматичен театър - Ловеч

Начало на програмата – 17:30 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч

13.12.2025 г.:

Коледна работилница за деца

от 11:00 до 13:00 ч. – Младежки дом – Ловеч

Магическо шоу с Архи

от 11:30 до 12:30 ч. – Централна градска част

14.12.2025 г.:

Клуб по акробатичен рокендрол „Роксмайл“

12:00 ч. – сцената пред Драматичен театър – Ловеч

15.12.2025 г.:

Артисти на кокили – Снежанка и Елза

от 17:00 до 18:00 ч. – Коледен базар

16.12.2025 г.:

Коледна ритъм работилница с перкусии с Илина Рогашка

16:30 ч. – до сградата на Областна администрация

Дядо Коледа в нашия град

16:30 ч. – Коледен базар

17.12.2025 г.:

Коледна гала – Държавна опера Русе – ВХОД СВОБОДЕН

/с предварителна резервация/

18:00 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“

18.12.2025 г.:

Балет „Ралица“

17:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч

Коледна еко работилница и украсяване на коледно дръвче

от 16:00 до 18:00 ч. – Младежки дом – Ловеч

Концерт на Общински духов оркестър – Ловеч

12:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч

19.12.2025 г.:

Магическо шоу с Архи

от 12:00 до 13:00 ч. – Централна градска част

Коледен концерт – спектакъл на ФТ „Магия“

18:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч

Фото павилион – безплатни снимки

от 12:30 до 18:30 ч. – Коледен базар20.12.2025 г.:

Коледна работилница за деца

от 11:00 до 13:00 ч. – Младежки дом – Ловеч

Фото павилион – безплатни снимки

от 12:30 до 18:30 ч. – Коледен базар

Дядо Коледа в нашия град

11:30 ч. и 16:00 ч. – Централна градска част

Коледен концерт – спектакъл на НЧ „Зорница“

17:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч

21.12.2025 г.:

Фото павилион – безплатни снимкиот 12:30 до 18:30 ч. – Коледен базар

Коледен концерт – спектакъл на ФТА „Балкански огън“ със солист Светла Дукатева

17:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч

Коледна ритъм работилница с перкусии

11:30 ч. – пред Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“

Дядо Коледа в нашия град

11:30 ч. – Централна градска част

22.12.2025 г.:

Концерт на Общински духов оркестър – Ловеч

12:00 ч. – беседката до Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“

Концерт на Трио „Арт“ и изложба-базар „Синя зона“

18:00 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“

23.12.2025 г.:

Дядо Коледа в нашия град

12:00 ч. и 17:00 ч. – Централна градска част

„Коледен сън“ – детски коледен спектакъл – ВХОД СВОБОДЕН

/резервации: 088 501 5222/

16:30 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“

24.12.2025 г.:

Коледен Ди Джей

от 11:30 до 13:30 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч

25.12.2025 г.:

Коледарско шествие и обичай „Коледуване“ – ФФ „Гайтани“ – с. Лисец

10:00 ч. – от пл. „Екзарх Йосиф I“ до сцената пред Драматичен театър – Ловеч

#КоледавЛовеч