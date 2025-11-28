''Магията на Коледа в Ловеч'' – празнична програма за декември 2025

Община Ловеч кани жителите и гостите на града да споделят празничното настроение и да станат част от „Магията на Коледа в Ловеч“ – проект, реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“.
От 5 до 25 декември 2025 г. в града ще се проведат десетки празнични прояви – концерти, спектакли, творчески работилници, базари, срещи с Дядо Коледа, детски забавления и много изненади за малки и големи.
Цялата програма може да откриете тук:
05.12.2025 г.:
Тържествено запалване на светлините на Коледната елха
• Общински духов оркестър – Ловеч и Мажоретен състав;
• детска дискотека със състезателни игри, сапунени мехури, заедно с Дядо Коледа, Снежанка и Олаф;
• музикални групи на ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Христо Никифоров“;
• празнична заря.
17:00 ч. – пл. „Екзарх Йосиф I“
Концерт на квартет „Дестини“ – ВХОД СВОБОДЕН
/с предварителна резервация в Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“/
18:15 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“
06.12.2025 г.:
Магическо шоу с Архи
от 11:30 до 12:30 ч. – Централна градска част
08.12.2025 г.:
Коледно огнено представление
17:30 ч. – Централна градска част, до пл. „Екзарх Йосиф I“
09.12.2025 г.:
Коледна ритъм работилница с перкусии с Илина Рогашка
12:00 ч. – срещу Лили дрогерие
11.12.2025 г.:
Фермерски и арт базар
от 09:00 до 17:00 ч. – Централна градска част
Концерт на Общински духов оркестър – Ловеч
12:00 ч. – сцената пред Драматичен театър – Ловеч
12.12.2025 г.:
Творческа работилница – Стъклодувно ателие Иван Станев
от 13:30 до 19:00 ч. – Централна градска част
Дефиле и награждаване на конкурс „Топли ръкавички, шапки и шалове, изплетени от мама и баба“ и откриване на Коледен базар 2025
• музикална програма с ДВФ „Аойда“ и ДВФ „Пееща дъга“;
• награждаване на победителите;
• Дядо Коледа пристига с ретро автомобил.
Начало на дефилето – 17:00 ч. – от Младежки дом до сцената пред Драматичен театър - Ловеч
Начало на програмата – 17:30 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч
13.12.2025 г.:
Коледна работилница за деца
от 11:00 до 13:00 ч. – Младежки дом – Ловеч
Магическо шоу с Архи
от 11:30 до 12:30 ч. – Централна градска част
14.12.2025 г.:
Клуб по акробатичен рокендрол „Роксмайл“
12:00 ч. – сцената пред Драматичен театър – Ловеч
15.12.2025 г.:
Артисти на кокили – Снежанка и Елза
от 17:00 до 18:00 ч. – Коледен базар
16.12.2025 г.:
Коледна ритъм работилница с перкусии с Илина Рогашка
16:30 ч. – до сградата на Областна администрация
Дядо Коледа в нашия град
16:30 ч. – Коледен базар
17.12.2025 г.:
Коледна гала – Държавна опера Русе – ВХОД СВОБОДЕН
/с предварителна резервация/
18:00 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“
18.12.2025 г.:
Балет „Ралица“
17:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч
Коледна еко работилница и украсяване на коледно дръвче
от 16:00 до 18:00 ч. – Младежки дом – Ловеч
Концерт на Общински духов оркестър – Ловеч
12:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч
19.12.2025 г.:
Магическо шоу с Архи
от 12:00 до 13:00 ч. – Централна градска част
Коледен концерт – спектакъл на ФТ „Магия“
18:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч
Фото павилион – безплатни снимки
от 12:30 до 18:30 ч. – Коледен базар20.12.2025 г.:
Коледна работилница за деца
от 11:00 до 13:00 ч. – Младежки дом – Ловеч
Фото павилион – безплатни снимки
от 12:30 до 18:30 ч. – Коледен базар
Дядо Коледа в нашия град
11:30 ч. и 16:00 ч. – Централна градска част
Коледен концерт – спектакъл на НЧ „Зорница“
17:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч
21.12.2025 г.:
Фото павилион – безплатни снимкиот 12:30 до 18:30 ч. – Коледен базар
Коледен концерт – спектакъл на ФТА „Балкански огън“ със солист Светла Дукатева
17:00 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч
Коледна ритъм работилница с перкусии
11:30 ч. – пред Регионална библиотека „Проф. Беню Цонев“
Дядо Коледа в нашия град
11:30 ч. – Централна градска част
22.12.2025 г.:
Концерт на Общински духов оркестър – Ловеч
12:00 ч. – беседката до Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“
Концерт на Трио „Арт“ и изложба-базар „Синя зона“
18:00 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“
23.12.2025 г.:
Дядо Коледа в нашия град
12:00 ч. и 17:00 ч. – Централна градска част
„Коледен сън“ – детски коледен спектакъл – ВХОД СВОБОДЕН
/резервации: 088 501 5222/
16:30 ч. – Ловчанско читалище „Наука - 1870 г.“
24.12.2025 г.:
Коледен Ди Джей
от 11:30 до 13:30 ч. – сцената пред Драматичен театър - Ловеч
25.12.2025 г.:
Коледарско шествие и обичай „Коледуване“ – ФФ „Гайтани“ – с. Лисец
10:00 ч. – от пл. „Екзарх Йосиф I“ до сцената пред Драматичен театър – Ловеч
#КоледавЛовеч
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
Няма коментари към тази новина !
Полицай спира мнимия си колега, който провокираше протестиращите (видео)
''Няма да позволим да ни излъжат!''. Нов протест на ПП-ДБ пред парламента в понеделник
Полицай спира мнимия си колега, който провокираше протестиращите (видео)
''Няма да позволим да ни излъжат!''. Нов протест на ПП-ДБ пред парламента в понеделник