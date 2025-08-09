Локализиран е пожарът на АМ Тракия

OFFNews 09 август 2025 в 18:55 459 0
Снимка OFFNews/ Светослав Метанов
Локализиран е пожарът в района на 86-и километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, заяви говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Потушават се отделни огнища в периметъра.

По думи на Стоянов, огънят вече е далече от магистралата и няма проблем с движението. Въпреки това екипите на пътна полиция са в района, за да се следи обстановката до пълното му загасяване.

По-рано днес пожарът беше засегнал сухи треви и стърнища. Заради опасност от задимяване в резултат от пожара движението бе временно пренасочвано само в едната лента.

