Локализиран е пожарът на АМ Тракия

Локализиран е пожарът в района на 86-и километър на автомагистрала "Тракия" в посока Бургас, заяви говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
Потушават се отделни огнища в периметъра.
По думи на Стоянов, огънят вече е далече от магистралата и няма проблем с движението. Въпреки това екипите на пътна полиция са в района, за да се следи обстановката до пълното му загасяване.
По-рано днес пожарът беше засегнал сухи треви и стърнища. Заради опасност от задимяване в резултат от пожара движението бе временно пренасочвано само в едната лента.
