КЗП проверява поскъпването на синя и зелена зона в София

Напълно възможно е цените за паркиране в синята и зелената зона в София да не бъдат повишени от Нова година. Това стана ясно от думите на председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев пред БНТ.

Комисията се е самосезирала по казуса.

КЗП е поискала от Столичната община всички документи, свързани с повишаване на цената на платените зони за паркиране, за да се установи дали има икономическа обосновка за двойното увеличение. Колячев допусна, че при установяване на нарушение и започване на съдебна процедура новите тарифи може да не влязат в сила от 5 януари, както беше решено от СОС.

„Самосезирахме се още на следващия ден след медийните публикации и стотиците жалби от граждани и веднага изискахме всички относими документи, които се свързват с определянето на тази цена – разходи, планирани, допълнителни разходи и така нататък, за да видим и да установим дали има икономическа обосновка за това покачване на цената“ посочи той.

Колячев уточни, че очаква до края на деня в понеделник да получи всички разходни и икономически доказателства, които обосновават повишението на цената.

Попитан дали повишаването на цената от 2 лева на 2 евро може да се определи като спекула съгласно Закона за въвеждане на еврото, председателят на КЗП заяви, че не може да даде категоричен отговор на този етап.

„За нас това представлява 100% увеличение на цената към настоящия момент и затова считаме, че трябва да изискаме всички относими документи,“ обясни той.

Колячев подчерта, че анализ може да бъде направен едва след като комисията получи и прегледа исканите разходни и икономически обосновки.

По Закона за въвеждане на еврото всяко повишаване на цена трябва да произтича от независещи от търговеца фактори като нарастване на разходи, заплати, данъци или доставни цени.

На въпроса дали комисията може да блокира новите цени, Колячев отговори:

„Не мога да бъда категоричен в този момент, но със сигурност сме предприели мерки в тази насока.“

Той напомни, че становището на КЗП е, че трябва поскъпването да е аргументирано и по обективни причини.

Ако комисията стигне до заключение, че поскъпването от 2 лева на 2 евро представлява нарушение, следващата стъпка е съдебно производство.

Колячев подчерта, че към момента няма яснота кога и как точно би се приложило евентуално съдебно решение, но потвърди, че подобно развитие е напълно възможно.

Председателят на КЗП коментира и общата динамика на цените в страната след старта на кампанията „Колко струва?“. Наблюдавани са около 300 000 продукта.

Разглежданият период е около месец и увеличение на цените като цяло не се наблюдава.

„При основните хранителни продукти няма сериозно увеличение. Наблюдаваме минимални колебания – по около 3%, нагоре или надолу,“ посочи Колячев.

Такова увеличение има при неосновни продукти, като краставици и козметични продукти. Сред леко поскъпналите продукти са безалкохолните напитки с 3,6% и захарните изделия, шоколад и конфитюри с около 3 на сто.

Колячев увери, че евентуално въвеждане на еврото от 1 януари няма да доведе до масово поскъпване.

„Аз не мисля, че има основания да твърдим, че еврото ще е виновно за поскъпване на стоки, услуги, каквото и да било. И точно това ние, в продължение на месеци, заедно с Министерство на финансите и БНБ, участваме в информационна кампания, в която гражданите да разберат какво предприема държавата за това да успокои всички и да преминем плавно към този преход, който във дългосрочна аспект със сигурност ще окаже благотворно влияние върху живота на всички граждани и потребители“, коментира шефът на КЗП.

Комисията продължава да следи мобилните оператори и таксиметровите услуги, като сигналите за нарушения не намаляват. Председателят на КЗП Александър Колячев коментира: