КЗП предупреждава: Пазете се от измами по време на Черен петък

Във връзка с наближаването на кампанията "Черен петък" Комисията за защита на потребителите (КЗП) публикува на сайта си препоръки към гражданите как да се възползват максимално от предлаганите намаления, без да станат жертва на измами или подвеждащи търговски практики.

От комисията посочват, че макар "Черният петък" да предоставя възможност за изгодни покупки, това е и период, в който недобросъвестни търговци се опитват да заблудят потребителите, като сред най-честите рискове са фалшиви намаления, продажба на употребявани или дефектни стоки като нови, измами с кражба на банкови данни и предлагане на нискокачествени продукти от фалшиви онлайн магазини.

За да се избегнат подобни ситуации, КЗП препоръчва на потребителите да планират покупките си предварително. Добре е още в началото на ноември да се състави списък с необходимите продукти и да се проследят техните цени, за да може да се прецени дали намаленията в края на месеца са реални. Полезно е също да се сравнят няколко различни оферти за един и същ продукт, за да се добие представа за средната му пазарна стойност.

При онлайн пазаруване комисията съветва внимателно да се проверяват условията за плащане, доставка и връщане на стоката. Потребителите трябва да се ръководят от това дали реалната цена е наистина изгодна, а не само от процента на обявеното намаление. Най-сигурно е да се пазарува от официални и добре познати сайтове, включително от фирмените страници на доказани марки.

Следва да се избягват съмнителни интернет магазини, които не предоставят пълна информация за търговеца - като наименование, адрес или телефон. Ако сайтът предлага само контактна форма, това е сигнал за повишено внимание. От КЗП напомнят още, че адресът на страницата трябва да започва с "https", което означава, че връзката е защитена.

При покупки от непознат сайт е разумно да се използва опцията за наложен платеж, за да може стоката да бъде прегледана преди заплащане. Потребителите трябва да бъдат особено внимателни при поръчки от търговци извън Европейския съюз, тъй като в такива случаи европейското законодателство за защита на потребителите може да не се прилага.

БТА припомня, че Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), КЗП, Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) и Асоциация "Активни потребители" обявиха, че започват съвместни действия за засилен контрол по време на предстоящите промоционални кампании "Черен петък" и свързаните с тях инициативи като "Черен уикенд", "Черна седмица" и т.н. Целта е защита на потребителите и недопускане на нелоялни търговски практики, които засягат и конкурентните отношения, пише в съобщението.