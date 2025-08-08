Котките са по-широко разпространени от кучетата като домашни любимци

Котките са по-широко разпространени като домашни любимци. Те не се забелязват като кучетата, защото няма нужда стопаните им да ги разхождат в природата, заяви пред БТА ветеринарният лекар от Търговище д-р Петя Милкова по повод Международния ден на котката – 8 август.

По думите на специалиста, котките са предпочитани домашни любимци от по-заети семейства, именно заради факта, че не изискват разходки. Има, разбира се, случаи, в които стопаните разхождат котките си на каишка, обясни ветеринарът.

Пухкавите домашни любимци са предпочитани и от хората, които смятат, че котките отнемат негативната енергия.

„Като човек на науката не вярвам на това твърдение. Но истината е, че и аз имам котка. Смея да споделя личните си наблюдения, че тези животинки усещат напрежението у хората. За мъркането се смята, че зарежда човек положително“, каза още Петя Милкова.

Ветеринарният лекар обясни и особеностите в грижите за котките като домашни любимци. И те имат нужна от изкъпване, почистване на ушите, изрязване на ноктите. В здравословен план, каза д-р Милкова, котките най-често страдат от проблеми с панкреаса и бъбреци. В топлото време, специалистите се борят с космените топки при тях. Като чистоплътни животни, те се къпят всеки ден и поглъщат големи количества косми, които попадат в стомахчетата им, каза специалистът и препоръча специални храни, които да бъдат включени в менюто от стопаните.

Хубаво е всеки, който има домашен любимец котка, да знае, че навършат ли две години, е добре да преминават профилактични кръвни изследвания.

„Котките са по-търпеливи на болка в сравнение с кучетата. И когато започнат да имат симптоми, състоянието е станало хронично. Съветът ми към всички стопани е котетата да се водят на изследвания, за да се контролират заболяванията. А когато се хванат навреме, могат да бъдат и напълно излекувани“, каза д-р Милкова.

Тя посочи, че котките страдат също и от диабет по-често от кучетата. И допълни, че когато се правят кръвните изследвания, е хубаво да бъдат сутрин на гладно.

Д-р Милкова добави, че специфичното при мъркащите четириноги е, че за разлика от лаещите домашни любимци, не подлежат на дресировка. Котките имат характер. Въпреки това те са желани и по-безопасни и за семейства с малки деца. Гальовни са и се привързват към дома и стопаните си.