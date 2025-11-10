Кораб счупи фекалната тръба във Варненското езеро

От неделя следобед има авария на тръбопровода за отпадни води във Варненското езеро. Това е предпоставка за замърсяване с битови отпадъчни води, съобщи заместник-кметът Пламен Китипов.
Разместена е връзка между два участъка на временния тръбопровод, което е довело до освобождаване на напора и изтичане в езерото. Вероятната причина е турболенцията в придънната зона, предизвикана от преминаване на голям кораб с дълбоко газене в неделя следобед, поясни Китипов.
В неделя към 15:00 ч. операторът на канализационна помпена станция „Аспарухово“ съобщава за спад в налягането, а към 17:00 за отсъствие на налягане в тръбопровода. Днес към 9:00 плавателният съд за аварийни дейности на строителя „Хидроремонт ИГ“ ООД е получил разрешение за обследване и към 10:00 е установено местоположението на аварията.
Аварийни екипи работят за възстановяване на целостта и проводимостта на временния тръбопровод. Метеорологичните условия са благоприятни, включително и за водолазни работи.
Строежът на напорния тръбопровод за отпадъчни води на дъното на Варненското езеро е финансиран от държавата. Община Варна съобщава, че в плащанията има сериозно забавяне, което пречи на фирмата да работи бързо. До приключването на проекта се разчита на временния тръбопровод.
