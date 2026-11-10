''Колко струва прегръдката?'': 25 истински истории за недоносените деца гостуват в Sofia Ring Mall

След Бизнес парк София и Capital Fort фотографската изложба „Колко струва прегръдката?“ на Фондация „Нашите недоносени деца“ пристига в Sofia Ring Mall с 25 истории за преждевременното раждане, първите дни край кувьоза, малките победи и пътя към дома.

Изложбата може да бъде разгледана до 14 ноември, а на 7 и 8 ноември, както и на 12 и 13 ноември, посетителите ще могат да подкрепят дейността на Фондацията и чрез благотворителни базари.

Кадрите показват моменти, които рядко остават видими извън неонатологията: първата среща между родители и бебе, дългите дни на очакване, тревогата, близостта и усилията зад всяка следваща крачка. Вместо медицинската статистика изложбата поставя във фокуса хората и преживяванията зад нея.

Когато едно бебе се роди твърде рано, цялото семейство влиза в един непознат свят, изпълнен със страх, чакане и малки победи, които понякога се измерват в грамове. С тази изложба искаме да покажем именно този свят, но и нещо много важно: подкрепата не трябва да приключва с изписването от болницата. Родителите имат нужда да знаят, че някой продължава да върви до тях, казва Моника Златанова от Фондация „Нашите недоносени деца“.

„Колко струва прегръдката?“ е част от националната кампания „Заедно за недоносените деца“, която насочва вниманието към грижата за цялото семейство. За много родители изписването от болницата е начало на нов етап, свързан с проследяване на развитието на детето, срещи със специалисти и необходимост от навременна професионална и емоционална помощ.

Фотографиите са дело на Валентин Василев, Калина Арсова и Данаил Танев, които разказват за преждевременното раждане отвъд медицинските термини чрез моменти на близост, уязвимост и сила.

„Вярваме, че големите обществени пространства имат силата да правят важните теми по-видими. Зад всяка от тези 25 фотографии стои истинска история, която заслужава да бъде чута. За нас е важно Sofia Ring Mall да бъде място, в което подобни каузи достигат до повече хора и съпричастността може да се превърне в реална подкрепа“, споделя Силвия Чапарова от екипа на Sofia Ring Mall.

На 7-8 и 12-13 ноември посетителите ще имат възможност да превърнат съпричастността и в конкретна помощ. По време на благотворителните базари събраните средства ще подкрепят дейността на Фондация „Нашите недоносени деца“ и инициативите ѝ в помощ на недоносените бебета и техните близки.

След гостуването си в Sofia Ring Mall изложбата „Колко струва прегръдката?“ ще продължи своя път и към други локации, които предстои да бъдат обявени.

На 15 ноември, Световния ден на недоносените деца, Фондация „Нашите недоносени деца“ ще организира и своето голямо събитие в Serdika Center, посветено на недоносените деца и техните семейства.

„Колко струва прегръдката?“ може да бъде разгледана в Sofia Ring Mall, етаж 1, в близост до CCC, до 14 ноември.

За всеки, който иска да подкрепи каузата и извън дните на благотворителните базари, има възможност да направи дарение и онлайн чрез сайта на организацията или чрез SMS с текст DMS BEBE на номер 17 777.

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