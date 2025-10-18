Кола самокатастрофира на пътя София - Варна, движението е затруднено

Движението по главния път София – Варна в района на село Микре се осъществява двупосочно в едната лента поради катастрофа, съобщават от АПИ.
От Областната дирекция на МВР в Ловеч казаха за БТА, че лек автомобил е самокатастрофирал.
В него са пътували мъж и жена. Пострадал е мъжът, който е откаран в лечебно заведение.
Трафикът в района на катастрофата се регулира от "Пътна полиция".
