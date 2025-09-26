Каузата ''Очи на 4 лапи'' – всеки може да помогне

Всеки човек с тези увреждания може да получи куче срещу символичната цена от 1 лев – истински жест на подкрепа и съпричастност. Това е кауза, която заслужава широка осведоменост, защото променя не само ежедневието, но и съдбите на много хора.

В същото време „Очи на 4 лапи“ приветстват даренията – всяко от тях е принос към способността на човек да води пълноценен и достоен живот.

А една от най-ценните възможности за подкрепа е програмата „Приемно семейство“ – доброволчески ангажимент, при който семействата поемат грижата за едно кученце, без финансови ангажименти: храната, ветеринарната помощ, аксесоарите и транспортът се осигуряват от фондацията www.e4p-bg.com . Това е шанс да дадеш дом, обич и социализация на бъдещ водач или асистент, който един ден ще промени живот.

Свързване и подкрепа е възможна чрез официалния сайт (https://e4p-bg.com/) или на адрес a4p@abv.bg – може да станете част от промяната, която носи светлина и свобода.