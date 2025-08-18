Катастрофа затруднява движението на АМ Тракия край Пловдив. При 127 км на аутобана трафикът в посока Бургас се осъществява в изпреварващата лента.
От АПИ призовават шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.
Трафикът се регулира от "Пътна полиция".
