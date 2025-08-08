Катастрофа блокира движението по АМ Струма, променена е организацията при Симитли

Катастрофа блокира движението по магистрала „Струма”, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Инцидентът е станал при 66-ия км в посока Кулата, като движението се осъществява само в изпреварващата лента.

Заради засиления трафик към Гърция днес ще бъде променена организацията на движението при Симитли. До 20:00 ч. в посока южната ни съседка ще бъдат отворени две ленти, за да се облекчи натоварването.

Допълнително натоварване по маршрута създава и текущ ремонт на магистрала „Струма“ в района на Перник. Задръстванията там започнаха още след 10:00 ч. сутринта, като и в предходната вечер е имало километрични опашки.

За улесняване на трафика по път I-1 Симитли – Кресна временно движението на леки автомобили се отклонява по общински път Симитли – Черниче. Шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост.