Къща в столичния квартал ''Обеля'' се руши заради съседен строеж

Собственици на къща в столичния квартал "Обеля" сигнализират, че домът им се руши заради строеж на съседен имот, който подкопава основите на техния имот, предаде бТВ.
По думите им преди ден се е срутила част от оградата. Хората се страхуват, че скоро няма да могат да влизат в имота си. Местните посочват, че изкопните дейности на нов строеж са довели до свличане на земни маси и щети по околните имоти.
"Живеем тук от 55 години. Никога не сме имали проблеми, докато не започнаха да копаят. Изведнъж мястото започна да пропада, а накрая оградата се срути", разказа една от потърпевшите.
Мъж от квартала, чиито имот е в близост до строежа, заяви, че по негови изчисления щетите възлизат на около 50 000 лева.
Жителите споделят, че земята продължава да пропада всеки ден, а домът им – единственото им жилище, е в риск да рухне.
Кметът на район "Връбница" Румен Костадинов обясни, че общината е получила сигнал на 8 август, а документите са предадени на Регионалната дирекцията за национален строителен контрол (РДНСК).
След извършена проверка е констатирано пропадане на земни маси. На 15 август е издадена заповед за спиране на строителните дейности.
"Изпратено е предписание до инвеститора за укрепване на строежа и отстраняване на нередностите. Общината няма правомощия да осигури безопасността на имотите, тъй като контролът вече е в ръцете на РДНСК", уточни Костадинов.
От ДНСК също потвърдиха, че строителството е спряно и в момента се изпълняват само укрепителни и обезопасителни мерки. Очаква се налагане на административно-наказателна отговорност на лицата, допуснали аварийната ситуация.
В телефонен разговор строителят на обекта потвърди, че дейностите са спрени и очаква окончателно решение от ДНСК, преди да продължат каквито и да било работи по строежа.
Моля, регистрирайте се от TУК!
Ако вече имате регистрация, натиснете ТУК!
24468
1
28.10 2025 в 09:47
Стига сте плакали.
''Нова златна ера'': САЩ и Япония подписаха търговско споразумение
Културният министър най-после реагира за гей секс скандала с Росен Белов
БСП доби смелост: Вдигане на данъците и махане на плоския, въведен през 2008 г. от нейното правителство
БСП доби смелост: Вдигане на данъците и махане на плоския, въведен през 2008 г. от нейното правителство
Тристанката отхвърли промените за почивните понеделници