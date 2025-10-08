Камарата на архитектите: Не природата, а застрояването взема жертви при бедствия

Камарата на архитектите в България (КАБ) излезе с остра декларация по повод наводненията по Черноморието и безконтролното застрояване. Архитектите посочват, че не бедствията, а безконтролното застрояване са причина бурите да застрашават и да вземат човешки животи.
Унищожаването на дюни, зелени площи, строежите в дерета и оттоци на реки са сред причините са опустошенията.
Камарата на архитектите наастоява за пълен одир на устройствените планове, мораториум на ново строителство в застрашени райони и възстановяване на природните дренажни системи.
Публикуваме пълния текст на декларацията:
ДЕКЛАРАЦИЯ
по повод наводненията по българското Черноморие и връзката им с неконтролираното застрояване
Поредните наводнения по Черноморието – разрушени домове, пострадала инфраструктура и човешки жертви – отново показаха, че това не са „природни бедствия“, а резултат от безконтролно застрояване, унищожена природна среда и институционално бездействие.
Прекомерното и често незаконно строителство по крайбрежието, включително в дерета и оттоци на територията на страната, е пряка причина за катастрофалните последици. Унищожаването на дюни, зелени площи и естествени дренажни системи превръща всяка буря в бедствие. Липсата на ефективен контрол и практиката нарушенията да се узаконяват постфактум са довели до пълна девалвация на устройственото планиране.
Не можем да подминем и факта, че всички тези строежи са получили положителни становища от Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на земеделието и храните (МЗХ) и Изпълнителната агенция по горите (ИАГ) — дори когато се намират в речни корита и зони с висок риск. Тук трябва да подчертаем огромната отговорност на всички институции относно тези предписания, разрешения и последващ контрол над тях.
Призоваваме:
За пълен одит на устройствените планове, особено в рисковите зони.
За незабавен мораториум върху ново строителство в потенциално застрашени райони.
За възстановяване на ролята на архитекта и урбаниста в решенията за териториалното развитие.
За възстановяване на природните дренажни системи и зелени буфери като задължителен елемент на средата.
Днешните наводнения са предупреждение: ако не върнем разума, отговорността и професионалната етика в планирането, природата ще продължи да ни държи сметка за нашето мълчание.
08.10 2025 в 10:47
И все по-зле ще става!
