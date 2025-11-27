Какво е необходимо за детска градина или ясла?

Записването за детска градина или ясла често предизвиква стрес сред родителите. Най-важни са документите, свързани със здравето на детето. Преди това обаче родителите трябва да се регистрират в Информационната система за обслужване на детските градини (ИСОДЗ). Там се попълват всички данни на детето и двамата родители. В по-големите градове се кандидатства с няколко "желания" - тоест най-желаните учебни заведения от вас. В малък или голям град, то винаги ви е нужен списък с всичко необходимо.
Подготовка на документи - списък:
- Акт за раждане - в оригинал и копие.
- Здравно-профилактична карта (в оригинал), попълнена от личния лекар (педиатър) на детето.
- Отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити.
- Изследвания на кръв и урина.
- Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите.
- Данни за задължителни имунизации на детето.
- Медицинска бележка, която се издава от личния лекар.
И яслата, и детската градина са важни за социализирането на всяко дете. Там се учи на независимост, има досег с връстници и ще получи голямо знания.
Когато детето ви е записано на ясла или детска градина, то поискайте списък с необходимите неща, тъй като всяко учебно заведение може да има различни изисквания.
Списък на най-важните неща за ясла или детска градина (какво трябва):
Дрехи
- Избирайте лесни за обличане и събличане дрехи, тъй като в яслата и детската градина детето се учи на самостоятелността, а понякога бързината е от значение, когато става въпрос за игра с приятели на двора.
Памперси
Когато детето е записано на ясла или първа група в градината при нужда.
Чорапи
Заложете на няколко чифта - къси, до коляното, чорапогащи. Съчетайте ги и предвидете няколко резервни в списъка си.
Спално бельо
Ако в яслата или детската градина изискват от вас спално бельо, заложете на гумираното или на чаршаф с ластик и протектор под него. Предвидете няколко чаршафа и калъфки - за смяна при нужда.
Дрехи за игра
Някои учебни заведения изискват и униформи за игра - комплекти тениски и шорти или клинове. Добавете ги в списъка си за всеки случай.
Пижами за спане.
Яке
В някои детски градини и ясли се изисква надписване на дрехите. Нужно е да напишете първото име и фамилията на детето. Продават се и етиките за дрехи, които улесняват процеса.
Обувки
Изберете удобни и леки обувки. Те трябва да са стабилни и да предотвратяват развитието на различни деформации. В списъка си за градина включете и няколко чифта обувки - спортни, пантофи, гумени ботуши.
Лична хигиена - консумативи
- Четка и паста за зъби
- Мокри и сухи кърпички
- Гребен или четка
- Детски бутилки и шишета за вода
- Сапун
Раница
Канцеларски материали (списък)
- ножичка
- острилка
- тетрадка
- молив
- цветни моливи
- Четки
- бои
- Лепило
- Флумастери
- Пастели
- Картон и цветна хартия
- Пластилин
- Книжки за оцветяване
