Какво е необходимо за детска градина или ясла?

Записването за детска градина или ясла често предизвиква стрес сред родителите. Най-важни са документите, свързани със здравето на детето. Преди това обаче родителите трябва да се регистрират в Информационната система за обслужване на детските градини (ИСОДЗ). Там се попълват всички данни на детето и двамата родители. В по-големите градове се кандидатства с няколко "желания" - тоест най-желаните учебни заведения от вас. В малък или голям град, то винаги ви е нужен списък с всичко необходимо. 

Подготовка на документи - списък: 

  1. Акт за раждане - в оригинал и копие.
  2. Здравно-профилактична карта (в оригинал), попълнена от личния лекар (педиатър) на детето.
  3. Отрицателен резултат от изследване за патогенни бактерии и чревни паразити.
  4. Изследвания на кръв и урина.
  5. Изследване с отрицателна реакция по Васерман за единия от родителите.
  6. Данни за задължителни имунизации на детето.
  7. Медицинска бележка, която се издава от личния лекар.

И яслата, и детската градина са важни за социализирането на всяко дете. Там се учи на независимост,  има досег с връстници и ще получи голямо знания.

Когато детето ви е записано на ясла или детска градина, то поискайте списък с необходимите неща, тъй като всяко учебно заведение може да има различни изисквания. 

Списък на най-важните неща за ясла или детска градина (какво трябва): 

Дрехи 

  • Избирайте лесни за обличане и събличане дрехи, тъй като в яслата и детската градина детето се учи на самостоятелността, а понякога бързината е от значение, когато става въпрос за игра с приятели на двора. 

Памперси

Когато детето е записано на ясла или първа група в градината при нужда.

Чорапи 

Заложете на няколко чифта - къси, до коляното, чорапогащи. Съчетайте ги и предвидете няколко резервни в списъка си. 

Спално бельо

Ако в яслата или детската градина изискват от вас спално бельо, заложете на гумираното или на чаршаф с ластик и протектор под него. Предвидете няколко чаршафа и калъфки - за смяна при нужда.

Дрехи за игра

Някои учебни заведения изискват и униформи за игра - комплекти тениски и шорти или клинове. Добавете ги в списъка си за всеки случай. 

Пижами за спане.

Яке

В някои детски градини и ясли се изисква надписване на дрехите. Нужно е да напишете първото име и фамилията на детето. Продават се и етиките за дрехи, които улесняват процеса. 

Обувки

Изберете удобни и леки обувки. Те трябва да са стабилни и да предотвратяват развитието на различни деформации. В списъка си за градина включете и няколко чифта обувки - спортни, пантофи, гумени ботуши. 

Лична хигиена - консумативи 

  • Четка и паста за зъби
  • Мокри и сухи кърпички
  • Гребен или четка
  • Детски бутилки и шишета за вода
  • Сапун

Раница 

Канцеларски материали (списък)

  • ножичка
  • острилка 
  • тетрадка
  • молив
  • цветни моливи
  • Четки
  • бои
  • Лепило
  • Флумастери
  • Пастели
  • Картон и цветна хартия
  • Пластилин
  • Книжки за оцветяване

