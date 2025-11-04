Как трябва да се облича новородено през лятото?

Всяко дете е различно, но претоплянето е еднакво опасно при всички деца. Често родителите се питат как да се подготвят за обличането на бебето през лятото. Важно е да наблегнете на дишащи дрехи и да се съобразите с времето навън. За летните бебета може да заложените на летни комплекти за новородени, а комплектите за пролет-есен или зима - за зимните.

При преценката за обличане на бебето през лятото е важно да знаете, че в първите месеци бебета не могат да се потят, а липсата на потене води до претопляне. Според температурата и самите вас преценете дали при обличане на бебето да заложите на един слой дрехи, или на няколко. Помнете, че когато обличате новороденото, то дрехите трябва да са на слоеве, които лесно да махнете или сложите.

При обличането на бебето за разходка през лятото избягвайте дебели дрехи, но винаги имайте допълнителна лека дреха, ако времето се промени. Когато сте вкъщи, изборът е по-лесен, а за сън - заложете на чувалчетата с различна плътност спрямо сезона.

Обличане на бебе през лятото:

Избирайте дишащи материи; Водете се спрямо температурите навън и самите вие - ако на вас ви е горещо, то и на бебето ви е; Избягвайте дебелите дрехи, но имайте под ръка нещо допълнително като жилетка или пелена; Заложете на леките и проветриви дрехи при обличането на бебето; Обличайте на слоеве; Носете шапка с широка периферия, за да предпазите главичката и лицето на бебето от пряка слънчева светлина; Използвайте слънцезащита, ако бебето е над 6 месеца. При по-малките деца се консултирайте с педиатър към коя козметика да се насочите; Избягвайте пряка слънчева светлина, залагайте на т.нар. "шарена сянка"; Проверявайте шията и коремчето на бебето, за да усетите дали му е прекалено топло или студено; Следете за признаци на прегряване като раздразнение, обриви или повишена температура

При разходките навън избягвайте най-горещите часов - между 11 и 17 ч.

Залагайте на дрехи от памук или лен през лятото, а ако времето за сън е настъпило навън, то не завивайте бебето с дебели и плътни одеяла. Помнете, че при покриване на количката с одеяло или пелена, температурата в нея се покачва, което може да доведе до прегряване.

Следвайте правилото, че при обличане на бебето през лятото то трябва да е със същия брой слоеве дрехи като родителите плюс един. Този съвет е по-удачен за хладно време, но в случай допълнителният слой всъщност е одеялото или пелената, която винаги трябва да имате под ръка.

При разходките през лятото носете допълнителен чифт широки и леки дрехи, както и слънцезащита.

Как да разберете, че на бебето му е топло: