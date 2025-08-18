Изграждат три нови улици в Малинова долина

Започва изграждане на три нови улици в столичния кв. “Малинова долина“ в район Студентски. Това са ул. „Едуард Генов“, част от ул. „Мирела Френи“ и ул. „проф. Живко Сталев“ между ул. „Георги Русев“ и Софийския околовръстен път, съобщи Столична община.

Един от основните проблеми на кв.“Малинова долина“ е липсата на изградена инфраструктура. Във времето поради наличието на изключително частни терени, липсата на публични инвестиции в инфраструктура, води до нейното изоставане в сравнение със строителството на сгради.

Очаква се новите улици да намалят интензивността на автомобилният трафик по основната артерия на квартала ул. „Георги Русев“, която извежда автомобилното движение на бул. „Симеоновско шосе.

Завършена е подготовка на строителните площадки, съгласно издадените от екипа на район „Студентски“ документи. Създадена е временна строителна база.

Изграждат се нови улици и липсващи инженерни мрежи

Новата ул. „Едуард Генов“ с обхват от ул. „Проф. Живко Сталев“ до ул. „Никола Станчев“ е с габарит на пътното платно 14 метра и двустранни тротоари с ширина 5 метра. С новата ул. „Мирела Френи“ се обезпечава изцяло транспортно обслужване на детската градина в кв. „Малинова долина“. Улицата е с пътно платно от 7 метра и двустранни тротоари с ширина 2 метра. Тя е нов пробив, свързващ ул. „Едуард Генов“ с ул. „Еньо Вълчев“. Ще се изградят всички инженерни мрежи, осигуряващи комуналните услуги за новопостроените сгради. При кръстовището на ул. „Едуард Генов“ и ул. „Мирела Френи“ е предвидена реконструкция на водоснабдителната и канализационна мрежа, което е от изключително значение за квартала. Предвидените строителни дейности по инженерната инфраструктура ще подобрят качеството на водоснабдителната услуга.

Ул. „Проф. Живко Сталев“ е успоредна пътна артерия на бул. „Симеоновско шосе“. Очаква се нейното изграждане да намали натовареното движение по бул. „Симеоновско шосе“, както и при кръстовището ù с Околовръстен път. В значителна степен ще се облекчи автомобилното движение и по ул. „Георги Русев“. Ще се осигурят транспортни връзки с ул. „Проф. д-р Иван Странски“, ул. „Акад. Стефан Младенов“, ул. „8-ми декември“, бул. „Климент Охридски“ и Софийски околовръстен път. Улицата ще бъде с габарит на пътното платно 10 метра, двустранни тротоари от 2 метра и 3 метра. Изграждат се нови инженерни мрежи, водопровод, канализация, отводняване, електроразпределителни, телекомуникационни мрежи и улично осветление. Навсякъде новото улично осветление ще бъде с енергоспестяващи осветителни тела.

Тротоарите ще бъдат изпълнени с унипаваж и съобразени с осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение и майки с детски колички.

Изграждането на новите три улици ще се извърши на етапи, като Столичната община ще следи за качеството на изпълнение заедно с район „Студентски“ и ще съблюдава за спазването на заложените графици на работа, заяви заместник-кметът по направление строителство Никола Лютов.

Предвидена са временни организации на движението по време на строителството.

· По ул. „Едуард Генов“ се ограничава движението по северното платно за извършване на изкопни работи, изграждане на мрежи, полагане на пътна основа и асфалтиране. След което ще се ограничи движението в южното платно за извършване на необходимите строителни дейности.

· По ул. „Мирела Френи“ се ограничава движението между ул. „Еньо Вълчев“ и ул. „Едуард Генов“ за изкопни работи за изграждане на инженерни мрежи и пътна конструкция. Временно ще наруши цялостното преминаване по ул. „Едуард Генов“. За обходен маршрут ще се използват ул. „Георги Русев“ и ул. „Никола Станчев“.

· По ул. „проф. Живко Сталев“ се ограничава движението от ул. „Димитър Трифонов“ до локалното платно на Софийския околовръстен път. Предвидени са общо 4 етапа на организация на движението, които ще бъдат въвеждани последователно. За тях ще бъде публикувана своевременно информация.

Стойността на трите обекта е над 11 млн. лева, а изпълнителите са „Инмат София“ и „Щрабаг“. Сроковете за работа са до края на октомври, при благоприятни метеорологични условия. Да, ще има временни ограничения на движението – те ще се въвеждат поетапно и ще информираме своевременно за всяка организация. Извиняваме се за временното неудобство, написа кметът Васил Терзиев във фейсбук.