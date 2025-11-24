Иво Сиромахов отказа да стане лице на реклама за хазарт

Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости, заяви той

Ружа Райчева 24 ноември 2025 в 16:10 3732 4
Иво Сиромахов - ФБ

Снимка Фейсбук/Личен Архив
Иво Сиромахов

Актьорът, писател, сценарист и шоумен Иво Сиромахов отказа да стане лице на реклама за хазарт. 

Новината съобщи самият той във Фейсбук. По думите му става въпрос за оферта от шестцифрена сума, предложена от хазартна компания.

В публикацията си писателят заявява, че е готов да рекламира изкуство и култура, но не и хазарт. Пише също така, че го е гнус да споменава дори имената на колегите си, приели подобна оферта. Ето какво пише Сиромахов:

"Отказвам да бъда съучастник в разболяването на хора и създаването на зависимости. Отказвам да рекламирам хазарт, бързи кредити, алкохол и цигари. Не може да има оправдание за онези мизерници, които продадоха бледата си популярност, за да станат лица на такива компании. Гнус ме е дори да спомена имената им.

Аз рекламирам с удоволствие книги, театър, филми, музика, живопис, музеи, училища. Защото човек трябва да носи отговорност за последствията от действията си. Когато императорът Веспасиан закъсал за пари, решил да обложи с данък обществените тоалетни в Рим. Синът му Тит Флавий се възпротивил на тази идея. Тогава Веспасиан взел една шепа монети, тикнал ги под носа на сина си и му казал „Pecunia non olet“ (Парите не миришат).

Но Веспасиан е бил алчен глупак. Истината е, че някои пари миришат. И то много лошо."

Гледайте и слушайте разговора ни с Иво Сиромахов в студиото на OFFNews: 

    1605

    4

    Mumko

    24.11 2025 в 17:17

    -0
    +0
    Честно казано мислех, че Сиромахов е кретен защото работеше за онзи идиот Славчо. Обаче напоследък виждам, че всъщност е човек на място. Браво Иво!
    Дано другите си вземат поука!

    47

    3

    Октим

    24.11 2025 в 17:03

    -0
    +3
    Иво е много печен и готин пич, а и човек трябва само да преочете нещо негово за да разбере на секундата, че това е така!

    1105

    2

    781000

    24.11 2025 в 16:33

    -0
    +7
    Той добре, ама защо не излязат Рачков и пълният провал Христо Стоичков и да се извинят ?!

    -7500

    1

    Gunteer

    24.11 2025 в 16:32

    -0
    +4
    Много съм изненадан. Не знаех, че Сиромахов е толкова свестен, може би заради компанията, в която работеше, или пък да е станал такъв напоследък? Всеки случай - браво за това! На български имаме нещо по-добро от това на римляните - грешни пари. Може и да не миришат, ама са грешни. Загуби шест цифри, ама спечели много кармични точки, убеден съм в това. Голямо изпитание е да не поставиш собствения си живот на първо място, когато става дума за пари, и повечето се провалят.

     
